Война Пятьсот шестьдесят седьмой день. Онлайн «Медузы»

Европейская комиссия пересмотрела собственные разъяснения по поводу запрета на ввоз гражданами РФ некоторых товаров в Евросоюз из-за санкций, введенных в отношении России после полномасштабного вторжения в Украину. Документ (.pdf) опубликован на сайте Еврокомиссии.

Прежние разъяснения (.pdf), которые Еврокомиссия дала 8 сентября, вызвали широкий резонанс — в них запрещалось ввозить более 150 наименований товаров, включая автомобили и личные вещи, такие как, женскую одежду, предметы гигиены, косметику, мобильные устройства.

В новых рекомендациях Еврокомиссия призвала национальные органы стран ЕС оценивать каждый случай отдельно, а также попросила, чтобы таможенные органы сконцентрировались на ввозимых автомобилях. А к другим товарам, «которые вызывают несущественную озабоченность с точки зрения обхода санкций, такие как предметы личной гигиены или одежда, как надетая на приезжем, так и находящаяся в его багаже», запрет следует применять «пропорциональным и разумным образом».

В разъяснении Еврокомиссии ничего не сказано про телефоны, ноутбуки и фотоаппараты, которые входят в список санкционных товаров.

Читайте также

Еврокомиссия рекомендовала изымать у россиян машины и личные вещи при въезде в ЕС Вот как это решение собираются исполнять страны Евросоюза

Читайте также