Война Пятьсот шестьдесят седьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 12 сентября читайте здесь.
Главные новости:
- В аннексированном Севастополе после ракетного удара произошел пожар на судоремонтном заводе. Повреждены два корабля, более 20 человек ранены.
- Войска РФ атаковали Одесскую область беспилотниками. Ранены семь человек.
- Владимир Путин и Ким Чен Ын начали переговоры на космодроме Восточный.
- Евросоюз смягчил свою позицию о запрете россиянам ввозить личные вещи. И попросил таможню сосредоточиться на машинах, а не на одежде.
OSINT-исследователи полагают, что в результате ракетного удара по Севастополю были повреждены большой десантный корабль проекта 775 «Ропуча» и подводная лодка класса «Kilo» (по кодификации НАТО это подлодка либо проекта 877 «Палтус», либо проекта 636 «Варшавянка»)
Европейская комиссия пересмотрела собственные разъяснения по поводу запрета на ввоз гражданами РФ некоторых товаров в Евросоюз из-за санкций, введенных в отношении России после полномасштабного вторжения в Украину. Документ (.pdf) опубликован на сайте Еврокомиссии.
Прежние разъяснения (.pdf), которые Еврокомиссия дала 8 сентября, вызвали широкий резонанс — в них запрещалось ввозить более 150 наименований товаров, включая автомобили и личные вещи, такие как, женскую одежду, предметы гигиены, косметику, мобильные устройства.
В новых рекомендациях Еврокомиссия призвала национальные органы стран ЕС оценивать каждый случай отдельно, а также попросила, чтобы таможенные органы сконцентрировались на ввозимых автомобилях. А к другим товарам, «которые вызывают несущественную озабоченность с точки зрения обхода санкций, такие как предметы личной гигиены или одежда, как надетая на приезжем, так и находящаяся в его багаже», запрет следует применять «пропорциональным и разумным образом».
В разъяснении Еврокомиссии ничего не сказано про телефоны, ноутбуки и фотоаппараты, которые входят в список санкционных товаров.
Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный в Амурской области.
Северокорейский лидер прибыл на космодром на своем бронепоезде. Церемония встречи Путина и Ким Чен Ына прошла в монтажно-испытательном корпусе, где идет сборка новой ракеты «Ангара».
При встрече лидеры двух стран коротко пообщались между собой и с журналистами, а затем осмотрели объекты космодрома Восточный. Путин, в частности ответил на вопрос сотрудников СМИ, будет ли на переговорах с лидером КНДР обсуждаться военно-техническое сотрудничество. «Поговорим по всем вопросам, не спеша. Время есть», — ответил президент РФ.
В начале переговоров лидер Северной Кореи заявил, что Пхеньян всегда поддерживал и поддерживает все решения Путина и российских властей. «Сейчас Россия поднялась для защиты своего суверенитета и защиты безопасности. <…> Я надеюсь, что мы всегда будем вместе в борьбе против империализма и [в деле] строительства суверенного государства», — сказал он.
Российские войска в ночь на 13 сентября нанесли удар беспилотниками по Одесской области. По данным Сил обороны юга Украины, атака длилась 4,5 часа, целью ударов была гражданская инфраструктура региона.
Силы ПВО сбили 32 ударных беспилотника. Всего по Одесской и Сумской областям в ночь на 13 сентября российские войска запустили 44 дрона, сообщило командование воздушных сил ВСУ.
В результате атаки дронов были повреждены объекты припортовой инфраструктуры, возник пожар на стоянке грузового автотранспорта.
По данным Сил обороны юга Украины, семь человек — гражданские водители — получили ранения разной степени тяжести. Глава Одесской области Олег Кипер, в свою очередь, сообщил о шестерых пострадавших гражданских, троим из которых потребовалась госпитализация.
На судоремонтном заводе в аннексированном Севастополе после ракетного удара произошел пожар. Повреждены два корабля, ранены более 20 человек
В ночь на 13 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю, сообщил губернатор аннексированного города Михаил Развожаев. По его словам, работала система ПВО, в районе Южной бухты произошло возгорание на «негражданском объекте».
Позже губернатор уточнил, что пожар произошел на южной площадке Севастопольского морского завода имени Орджоникидзе. По предварительной информации, в результате атаки пострадали 24 человека. Четверо из них находятся в состоянии средней степени тяжести.
Минобороны РФ, в свою очередь, заявило, что ВСУ нанесли удар по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе 10 крылатыми ракетами, а также атаковали отряд кораблей Черноморского флота тремя «безэкипажными катерами».
«Средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем „Василий Быков“ уничтожены все безэкипажные катера (вероятно, речь идет о морских беспилотниках — прим. „Медузы“). В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте», — сообщили в военном ведомстве.
Украина о своей причастности к атаке официально не заявляла.
Севастопольский морской завод, как сообщается на сайте предприятия, является крупнейшим предприятием по ремонту и строительству судов в аннексированном РФ Крыму. С 2014 года на территории завода находится 960-е военное представительство Минобороны РФ.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- ВСУ продолжают вести оборону на востоке и юге Украины, наступательную операцию на мелитопольском направлении и наступательные действия на бахмутском направлении, уничтожают противника, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.
- За прошедшие сутки произошли 34 боевых столкновения. Российский войска нанесли семь ракетных и 35 авиационных ударов, совершили более 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям войск ВСУ, так и гражданским объектам Украины.
- Ночью войска РФ нанесли массированный авиационный удар с применением ударных БПЛА по гражданской инфраструктуре Одесской и Сумской областей. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.
- Под авиационные удары попали Поповка, Степок, Мирополье, Грабовское Сумской области, Кисловка Харьковской области, Надия, Диброва Луганской области, Спорное, Клещеевка, Северное Донецкой области, Работино Запорожской области, Одрадокаменка Херсонской области.
- Под артиллерийским огнем оказались более 45 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
- В районе ответственности Оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) «Хортица» на купянском, лиманском и бахмутском направлениях противник не оставляет попыток прорвать оборону ВСУ возле Орехово-Василевки. В свою очередь Силы обороны в ходе наступательных действий имели частичный успех в районе Клещеевки Донецкой области, наносят противнику значительные потери в живой силе и технике.
- В районе ответственности ОСУВ «Таврия» украинские военные стойко держат оборону неподалеку от Авдеевки и Марьинки, где за прошедшие сутки противник предпринял более 20 неудачных попыток вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций. Кроме того, все российские атаки в районах Новомихайловки Донецкой области и южнее Новодаровки Запорожской области обернулись для противника значительными потерями как в живой силе, так и в технике. В то же время, на авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях Силы обороны продолжают удерживать инициативу, давить на противника, проводить штурмовые действия и отвоевывать территорию.
- На мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят российским войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют противника отходить с занимаемых позиций. В результате штурмовых действий украинские военные имеют частичный успех в районе Работино Запорожской области.
- В районе ответственности ОСУВ «Одесса» на херсонском направлении ВСУ продолжают контрбатарейную борьбу, уничтожая логистику, места дислокации и огневые позиции подразделений противника.
- За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
- Подразделения ракетных войск, артиллерии и беспилотных систем ВСУ поразили десять артиллерийских средств, два зенитно-ракетных комплекса, район сосредоточения личного состава, станцию радиоэлектронной борьбы, пункт управления и пять складов боеприпасов противника.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте. Сегодня 567-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В новом онлайне «Медуза» будет рассказывать о ходе боевых действий и связанных с ними событиях в остальном мире.
Хронику предыдущего дня войны читайте здесь.