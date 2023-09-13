Ким Чен Ын: Россия одержит великую победу над сборищем зла. Путин: мы вместе громили японских милитаристов Президент РФ и лидер Северной Кореи провели переговоры. Вот что они сказали по итогам встречи

Ким Чен Ын и Владимир Путин на встрече на космодроме Восточный. 13 сентября 2023 года Михаил Метцель / AFP / Scanpix / LETA

Президент РФ Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провели переговоры на космодроме Восточный в Амурской области. Встреча продолжалась более двух часов, после нее лидеры двух стран приняли участие в официальном обеде, который президент РФ устроил в честь северокорейского гостя. Всего саммит продолжался больше пяти часов. Ожидалось, что Путин и Ким Чен Ын обсудят передачу Москве северокорейского оружия в обмен на военные технологии для Пхеньяна. Журналистам сообщили, что лидеры двух стран говорили о военно-политической ситуации на Корейском полуострове и в Европе, а также об «укреплении стратегического и тактического взаимодействия». Вот что сказали Путин и Ким по итогам переговоров.

Ким Чен Ын

В очень важный период совершается наш визит в Россию. Сейчас Россия поднялась на священную борьбу для защиты своего государственного суверенитета и защиты своей безопасности в противовес гегемонистическим силам, которые ей противостоят. Мы хотим и дальше развивать отношения. Мы всегда поддерживали и поддерживаем все решения президента Путина, а также решения правительства России. Надеюсь, мы всегда будем вместе в борьбе против империализма.

Уверены в том, что российская армия и народ непременно одержат великую победу в священной борьбе для наказания сборища зла, претендующего на гегемонию и питающего экспансионистские иллюзии, и [одержит победу в борьбе] за создание стабильных условий для развития. Глубоко убежден, героические российская армия и народ, блестяще наследуя традицию победы, уверенно продемонстрируют бесценные достоинства чести на двух фронтах — специальной военной операции и построения сильного государства.

Владимир Путин

Наши отношения были заложены еще в ходе борьбы Кореи за свободу в 1945 году, когда советские и корейские солдаты плечом к плечу громили японских милитаристов. Мы и сегодня стремимся крепить узы товарищества и добрососедства. Действуем во имя мира, стабильности и процветания нашего общего региона.

Вы, товарищ Ким Чен Ын, твердо, уверенно следуете курсу, который был заложен выдающимися государственными деятелями — основателем КНДР товарищем Ким Ир Сеном и продолжателем его дела — товарищем Ким Чен Иром. Они были искренними и настоящими друзьями [России], последовательными сторонниками выстраивания самых тесных отношений и связей между нашими странами. В Корее есть пословица: «Одежда хороша новая, а друг — старый». А у нас в народе говорят: «Старый друг лучше новых двух». Эти народные мудрости в полной мере применимы к отношениям между нашими странами.

Бонус: обед и тосты

В ходе официального обеда Путин поднял тост за укрепление дружбы между Россией и КНДР, благополучие и процветание народов стран и за здоровье товарища Кима. В ответ лидер Северной Кореи предложил поднять бокалы «за доброе здоровье уважаемого президента РФ товарища Владимира Владимировича Путина, за новую победу великой России, за беспрерывное развитие и укрепление российско-корейской дружбы».

Как сообщает РИА Новости, на обеде лидерам двух стран были предложены блюда «русской кухни». ТАСС, в свою очередь, пишет, что Путин угостил Кима «сибирскими и дальневосточными деликатесами». Российские СМИ опубликовали меню официального обеда: салат из утки с инжиром и нектарином, пельмени с камчатским крабом, уха из белого амура, щербет из облепихи, осетрина с грибами и картофелем, антрекот из мраморной говядины с запеченными овощами, брусника таежная с кедровыми орехами и сгущенным молоком.