Путин и Ким Чен Ын начали переговоры на космодроме Восточный

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный в Амурской области, сообщает «Интерфакс».

Северокорейский лидер прибыл на космодром на своем бронепоезде. Церемония встречи Путина и Ким Чен Ына прошла в монтажно-испытательном корпусе, где идет сборка новой ракеты «Ангара».

При встрече лидеры двух стран коротко пообщались между собой и с журналистами, а затем осмотрели объекты космодрома Восточный. Путин, в частности ответил на вопрос сотрудников СМИ, будет ли на переговорах с лидером КНДР обсуждаться военно-техническое сотрудничество. «Поговорим по всем вопросам, не спеша. Время есть», — ответил президент РФ.

В настоящее время Путин и Ким Чен Ын начали переговоры. В начале встречи лидер Северной Кореи заявил, что Пхеньян всегда поддерживал и поддерживает все решения Путина и российских властей. «Сейчас Россия поднялась для защиты своего суверенитета и защиты безопасности. <…> Я надеюсь, что мы всегда будем вместе в борьбе против империализма и [в деле] строительства суверенного государства», — сказал он.

Ким Чен Ын прибыл в Россию на переговоры с Владимиром Путиным накануне. Бронепоезд, на котором он путешествует, утром 12 сентября приехал в Приморский край.

Одной из тем переговоров, вероятно, станут поставки КНДР вооружения, которое Россия сможет использовать на войне в Украине, сообщали перед визитом северокорейского лидера западные СМИ.

Для Ким Чен Ына это первая поездка за пределы Северной Кореи после пандемии коронавируса, о которой известно. В Россию он последний раз приезжал в 2019 году — тоже на переговоры с Путиным.

На фоне визита Ким Чен Ына Северная Корея запустила в сторону Японского моря две баллистические ракеты, сообщали японские и южнокорейские СМИ.