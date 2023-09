Ким Чен Ын наблюдает за военными учениями. 8 октября 2022 года Korean Central News Agency / Korea News Service / AP / Scanpix / LETA

The New York Times сообщила, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын собирается в сентябре провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным во Владивостоке. Главы двух государств, возможно, примут участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет с 10 по 13 сентября. По информации журналистов, Ким Чен Ын прибудет в Россию из Пхеньяна на бронепоезде. Источники The New York Times не исключили, что он может доехать и до Москвы.

Официально планы визита не подтверждены. Пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову 5 сентября журналисты задали вопрос, готовится ли визит северокорейского лидера в Россию. Песков ответил: «Нам нечего сказать вам по этой теме».

Агентство Bloomberg пишет, что сближение КНДР и России «может сделать мир немного опаснее». По данным американских чиновников, страны ведут переговоры о поставках в РФ северокорейского оружия, необходимого России для продолжения войны в Украине, в обмен на российские военные технологии.

Как пишет Bloomberg, Северная Корея обладает значительными запасами боеприпасов, которые, по словам некоторых экспертов, могут исчисляться миллионами единиц. Эти запасы включают артиллерийские снаряды калибра 122 и 152 миллиметра, а также 122-миллиметровые ракеты, необходимые российским военным. По словам сооснователя аналитического проекта Oryx Йоста Олиманса, Северная Корея может поставлять России запчасти к танкам, таким как Т-54 и Т-62, поскольку у нее есть большие запасы советской техники.

Ким Чен Ын взамен может получить от России продовольственную помощь и передовые технологии для спутников и атомных подводных лодок. Также КНДР необходимы нефтепродукты и твердая валюта. «Любая помощь, которую Ким получит для гражданского сектора своей экономики, может высвободить ресурсы, которые можно будет потратить на его программу создания ядерного оружия», — отмечает Bloomberg.

Как отмечает агентство, России и КНДР будет легко наладить поставки, поскольку у них есть сухопутная граница. В 2022 году между странами было восстановлено железнодорожное сообщение (закрытое на время пандемии коронавируса). Россия и КНДР также могут осуществлять поставки по морю, при этом грузовым судам не придется выходить в международные воды.

Bloomberg пишет, что у стран Запада нет эффективных рычагов воздействия на КНДР, поскольку она и так находится под многочисленными санкциями. США и их партнеры могут помешать поставкам северокорейского оружия в Россию, лишь усилив санкционное давление на Россию — либо убедив Китай, который позиционирует себя как нейтральную сторону в российско-украинском конфликте, вмешаться в ситуацию.

Визит Сергея Шойгу в Северную Корею — со всей этой нафталиновой советской эстетикой. Нет, серьезно, что это было? Объясняет кореевед Федор Тертицкий (Carnegie Politika)

