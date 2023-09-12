В Россию приехал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Бронепоезд, на котором он путешествует, утром 12 сентября приехал в Приморский край. Кадры с поездом опубликовал телеканал «Россия 1», особо при этом подчеркнув, что поезд пересек станцию Хасан на границе РФ и КНДР в «обстановке абсолютной секретности». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил «Интерфаксу», что Ким Чен Ын уже находится в России.

На бронепоезде Ким Чен Ын ехал из Пхеньяна. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) распространило фотографии торжественной церемонии проводов Ким Чен Ына на вокзале столицы Северной Кореи. На снимках, сделанных 10 сентября, показаны, в частности, парадные расчеты нескольких родов войск.

KCNA / AP / Scanpix / LETA

Для Ким Чен Ына это первая поездка за пределы Северной Кореи после пандемии коронавируса, о которой известно. С начала пандемии весной 2020 года КНДР полностью закрыла границы на въезд. Принимать бесплатные вакцины от ковида в рамках программы Covax власти КНДР отказались, опасаясь, как сообщалось, что иностранные специалисты завезут инфекцию в страну. До мая 2022 года КНДР не сообщала ни об одном случае заражения, однако затем все-таки объявила о вспышке ковида. В августе того же года Ким Чен Ын заявил, что коронавирус в стране побежден. Однако ограничения на въезд и выезд, введенные из-за ковида, продолжали действовать. Запрет на авиаперелеты был отменен лишь недавно, один из первых рейсов отправился 12 сентября во Владивосток, предполагается, пишет AP, что на нем в Россию доставили часть северокорейской делегации.

KCNA / AP / Scanpix / LETA

Куда именно едет Ким Чен Ын официально не объявлялось. Было известно, что лидер КНДР собирается посетить с визитом Россию. Источники NYT сообщали, что Ким Чен Ын приедет на Восточный экономический форум ( ), проходящий во Владивостоке 10-13 сентября, где в это время будет и президент РФ Владимир Путин. При этом ни российские, ни северокорейские власти не сообщали точные даты поездки.

KCNA / AP / Scanpix / LETA

У Ким Чен Ына запланированы переговоры с Владимиром Путиным. Когда именно состоится встреча не сообщается. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 12 сентября заявил, что переговоры пройдут «на днях». При этом Песков, сообщает «Интерфакс», рассказал, что у лидеров двух стран «будет общение один-на-один», а от имени Путина будет дан обед в честь Ким Чен Ына.

Одной из тем переговоров, вероятно, станут поставки вооружений из КНДР в Россию. По данным западных спецслужб, Россия и Северная Корея ведут активные переговоры о поставках оружия, которое армия РФ сможет использовать на войне в Украине. В июле КНДР с официальным визитом посещал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Эту поездку в разведке США расценили как подготовку переговоров. США уже объявили, что готовы ввести новые санкции, если КНДР согласится поставить России оружие. КНДР, вероятно, рассчитывает на поставки из России продовольствия и энергоресурсов.

Что ожидают от переговоров

Ким Чен Ын собирается в Россию на встречу с Путиным. Что они будут обсуждать? Журналисты предполагают — Россия получит северокорейское оружие в обмен на военные технологии

Что ожидают от переговоров

Ким Чен Ын собирается в Россию на встречу с Путиным. Что они будут обсуждать? Журналисты предполагают — Россия получит северокорейское оружие в обмен на военные технологии