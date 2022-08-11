Ким Чен Ын объявил о победе над коронавирусом в КНДР

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о победе над коронавирусом в стране. Об этом сообщает «Ренхап».

Ким Чен Ын на совещании по противоэпидемическим мерам «торжественно объявил о победе в экстренной противоэпидемической кампании по уничтожению вторгшегося на нашу территорию нового коронавируса», цитирует агентство сообщения официальных северокорейских СМИ.

Одновременно с этим заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра северокорейского лидера Ким Е Чен обвинила в проникновении вируса в страну Южную Корею и пригрозила «уничтожить южнокорейских правителей», если Сеул продолжит свои действия.

Официальная заболеваемость в КНДР снизилась до единичных ежедневных случаев в конце июля. С начала августа в стране не подтвердили ни одного случая.

Власти КНДР признали вспышку ковида в стране в мае 2022 года — до этого в стране официально не было случаев заражения. С тех пор в Северной Корее были зарегистрированы 4,8 миллиона случаев коронавируса. Официально летальным исходом закончились только 74 из них.

С начала пандемии весной 2020 года КНДР полностью закрыла границы на въезд. Позже отказалась от участия в программе Covax, предусматривающей поставки бесплатных вакцин от ковида, опасаясь, что въезжающие в страну иностранные специалисты завезут инфекцию.