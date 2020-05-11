Официально в КНДР нет заболевших COVID-19. Но Северная Корея начала принимать помощь для борьбы с эпидемией

Люди в защитных масках возле железнодорожной станции в Пхеньяне, столице КНДР, 27 апреля 2020 года Kyodo / Reuters / Scanpix / LETA

Власти китайского города Шулань в провинции Гирин (Цзилинь), граничащей с КНДР, с 10 мая закрыли любое транспортное сообщение между городом и ближайшими деревнями из-за 13 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщает китайский телеканал CGTN, в городе закрыли общественные места, в том числе спортивные сооружения, кинотеатры и библиотеки, а жителей обязали оставаться дома. Новая вспышка COVID-19 поднимает вопросы о коронавирусе в Северной Корее.

КНДР в январе закрыла свои границы, когда в соседнем Китае выросли случаи заболевания, после чего официальный Пхеньян заявил, что внутри страны никто не инфицирован.

Американские военные, как пишет Bloomberg, подозревают, что в Северной Корее есть случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Еще до закрытия границ КНДР, в конце 2019 года, на границе с Китаем зарегистрировали «сотни» случаев заболевания, сообщил агентству профессор медицины из Университета Кореи в Сеуле Ким Син Гон. Насколько эта информация достоверна, неизвестно.

КНДР также согласилась принять от других стран помощь для борьбы с эпидемией. Агентство «Синьхуа» сообщило 9 мая, что Китай готов «усилить противоэпидемическое сотрудничество» с Северной Кореей. По данным издания NK News, специализирующемся на новостях о КНДР, Пекин направил в Пхеньян тесты на определение коронавируса. Свою помощь КНДР также предложила Россия.

Как в КНДР обстоит ситуация с коронавирусом, до конца неизвестно, при этом косвенные признаки указывают, что в стране ввели различные ограничения. Так, в марте сообщалось, что из карантина вышли 5400 человек, но сколько человек остались на карантине, неизвестно. В апреле в Пхеньяне из-за ажиотажного спроса на основные продукты питания опустели полки магазинов, пишет NK News. Кроме того, сообщения об исчезновении лидера КНДР Ким Чен Ына на 20 дней связывали в том числе с тем, что он изолировался из-за эпидемии.

На 1420-километровой границе между Китаем и КНДР, как отмечает Bloomberg, есть участки, которые годами пересекали торговцы нелегальными товарами. По предположению агентства, эти люди могли стать распространителями инфекции в КНДР.

Александр Бакланов