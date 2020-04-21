CNN сообщил об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына после операции

США изучают разведывательные данные о том, что состояние здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына якобы ухудшилось после перенесенной хирургической операции. Согласно этим сведениям, Ким Чен Ыну может угрожать серьезная опасность, сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Другой источник телеканала подтвердил, что опасения за здоровье лидера Северной Кореи заслуживают доверия, но отметил, что оценить тяжесть состояния его здоровья трудно. Официально американские власти это не комментировали.

Источники южнокорейского агентства Yonhap сообщили, что у Южной Кореи нет данных об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына.

Южнокорейская газета Daily NK сообщила, что, по данным источника издания в КНДР, Ким Чен Ын 12 апреля перенес операцию, связанную с сердечно-сосудистой системой. Сейчас, по информации газеты, лидер КНДР восстанавливается после оперативного вмешательства врачей.

CNN указывает, что в последний раз Ким Чен Ына видели на публике 11 апреля. При этом 15 апреля он пропустил церемонию по случаю 108-летия со дня рождения Ким Ир Сена.

В 2014 году Ким Чен Ын не появлялся на публике около месяца, что породило много слухов о состоянии его здоровья. По данным южнокорейской разведки, лидер КНДР перенес операцию на лодыжке. После месячного отсутствия Ким Чен Ын появился на публике с тростью.