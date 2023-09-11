Поезд Ким Чен Ына тронулся из Пхеньяна во Владивосток. Кремль заявил, что он едет в Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын 11 сентября выехал на специальном поезде из Пхеньяна в Россию, сообщило агентство «Ренхап» со ссылкой на власти Южной Кореи.

«Разведывательные органы полагают, что поезд, в котором, предположительно, находится Ким Чен Ын, движется во Владивосток», — сообщил представитель правительства Южной Кореи.

Пресс-служба Кремля подтвердила, что лидер КНДР по приглашению президента РФ Владимира Путина «в ближайшие дни» посетит Россию с официальным визитом, пишет «Интерфакс».

Предположительно, Ким Чен Ын прибудет в Россию 12 сентября — поездка на поезде из Пхеньяна во Владивосток занимает около 20 часов.

Ранее СМИ сообщали, что Ким Чен Ын и Владимир Путин могут встретиться в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, который проходит 10-13 сентября. Западные аналитики предполагают, что стороны будут обсуждать поставки северокорейских вооружений в Россию.

Это первый визит Ким Чен Ына в Россию за почти четыре с половиной года и первая его зарубежная поездка после начала пандемии COVID-19. В предыдущий раз Ким Чен Ын приезжал в Россию в апреле 2019 года.

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