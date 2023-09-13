Войска РФ атаковали Одесскую область беспилотниками. Ранены семь человек

Российские войска в ночь на 13 сентября нанесли удар беспилотниками по Одесской области. По данным Сил обороны юга Украины, атака длилась 4,5 часа, целью ударов была гражданская инфраструктура региона.

Силы ПВО сбили 32 ударных беспилотника. Всего по Одесской и Сумской областям в ночь на 13 сентября российские войска запустили 44 дрона, сообщило командование воздушных сил ВСУ.

В результате атаки дронов были повреждены объекты припортовой инфраструктуры, возник пожар на стоянке грузового автотранспорта.

По данным Сил обороны юга Украины, семь человек — гражданские водители — получили ранения разной степени тяжести. Глава Одесской области Олег Кипер, в свою очередь, сообщил о шестерых пострадавших гражданских, троим из которых потребовалась госпитализация.

Российские войска увеличили интенсивность атак дронов и ракетных обстрелов Одесской области с середины июля — после того, как РФ вышла из зерновой сделки, в рамках которой зерно из Украины доставлялось в другие страны мира. Удары, в основном, наносятся по инфраструктуре, используемой для хранения и транспортировки зерна.