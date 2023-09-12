Война Пятьсот шестьдесят шестой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 11 сентября читайте здесь.
Главные новости:
- Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приехал в Россию.
- В офисе Зеленского заявили, что Украина не будет расследовать ракетный обстрел Константиновки. Для Киева «все очевидно» — это «один из ракетных ударов Российской Федерации».
- Путин сообщил о разработке в России оружия «на новых физических принципах».
- Премьер-министр Великобритании обвинил Россию в обстреле гражданского судна в Черном море.
- Украина подменяет свою военную технику муляжами, чтобы армия РФ впустую тратила снаряды на уничтожение ложных целей, сообщил CNN.
Тиктокер Даня Милохин уехал из России. Мизулина просила призвать его в армию из-за «русофобских заявлений»
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и телеграм-канал Mash практически синхронно сообщили, что тиктокер Даня Милохин уехал из России в Дубай. По их данным, он вылетел в ОАЭ вечером 11 сентября из московского аэропорта Внуково.
«Это результат консолидации и единения гражданского общества, о котором говорит наш президент. Благодарю всех за поддержку, работаем», — прокомментировала Мизулина сообщения об отъезде Милохина.
Вечером 11 сентября Мизулина заявила, что написала донос в Минобороны РФ на Милохина, который, по ее словам, ранее выступал из-за рубежа с русофобскими заявлениями, а теперь вернулся в Россию. Она попросила призвать тиктокера в армию, где он «сможет с оружием в руках доказать на деле свою верность и преданность нашей Родине».
Практически одновременно с Мизулиной о том, что осенью Милохина призовут в армию, сообщил телеграм-канала Mash.
Последствия российских обстрелов в городе Изюм, Харьковская область
Изюм был захвачен в начале полномасштабного российского вторжения в Украину и практически разрушен в ходе боев. В сентябре 2022 года ВСУ освободили Изюм.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу будет участвовать в переговорах Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщили в Кремле.
Западные СМИ предполагали, что темой переговоров станет поставка оружия из Северной Кореи в Россию в обмен на военные технологии. США уже пригрозили Москве и Пхеньяну новыми санкциями.
За минувшие сутки российские войска обстреляли территории девяти областей Украины, сообщает Military Media Center со ссылкой на ситуационный центр Минобороны Украины.
Под обстрелы из разных видов вооружения попали 96 населенных пунктов и 71 объект инфраструктуры. Есть погибшие и раненые среди гражданских, количество жертв уточняется.
В Белгородской области под обстрел ВСУ попало село Сподарюшино, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, местные жители не пострадали. В двух частных домах выбило окна, посекло крыши и фасады, также повреждены хозпостройка и линия газоснабжения.
За минувшие сутки под обстрелы попали шесть районов области, также рассказал Гладков. Люди не пострадали. В селе Репяховка Краснояружского района зафиксированы повреждения в двух частных домах.
Другие заявления Путина:
- Украина кидает бойцов в бои в рамках контрнаступления так, что складывается впечатление, будто это «не их люди».
- За последние 6-7 месяцев в России добровольно подписали военные контракты 270 тысяч человек.
- Ежедневно еще по 1-1,5 тысячи человек приходят подписывать контракты с ВС РФ. Российские мужчины, подписавшие контракты, идут на войну сознательно и добровольно.
- Поставки американских истребителей F-16 Украине только затянут конфликт.
- Те, кто провоцируют РФ на удар по атомным объектам Украины, «не чувствуют краев и могут довести до серьезных последствий».
Источники: ТАСС, РИА Новости
По словам Путина, в ходе летнего контрнаступления ВСУ также потеряли 543 танка и почти 18 тысяч бронемашин разных классов.
11 сентября ежедневном брифинге Минобороны РФ отчиталось, что всего с начала полномасштабного российского вторжения в Украину армия РФ уничтожила лишь 11779 танков и других бронированных машин.
Путин также высказался о российском вторжении в Украину. Россия, утверждает он, не может прекратить боевые действия, пока Украина ведет контрнаступление.
«Украина проводит так называемое контрнаступление. Результатов нет. Потери есть, большие. С начала этого контрнаступления потери личного состава — 71 тысяча человек», — заявил Путин. Он не уточнил, идет ли речь об убитых или о раненых тоже, а также откуда у него такие данные.
Путин также отметил, что если Киев готов к переговорам с Москвой, то пусть отменит указ лидера Украины Владимира Зеленского о запрете вести переговоры (на самом деле, Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Путиным — прим. «Медузы»).
По разным подсчетам, 160-170 деятелей культуры, не согласных с властями России, уехали за рубеж, сказал Путин на пленарной сессии ВЭФ. При этом он считает, что можно высказывать несогласие с политикой РФ, оставаясь в стране. «Никто ведь не запрещает», — утверждает Путин.
По словам российского президента, на Западе от уехавших требуют критиковать Россию. Уехавшие деятели культуры, считает Путин, пусть лучше за рубежом работают, чем здесь «капают на мозги» и продвигают «нетрадиционные ценности».
Путин также заявил, что не понимает, почему бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс «удрал» из России. Президент предположил, что он опасается уголовных дел на фоне «сложных процессов» и «финансовой дыры» в корпорации.
«Он (Чубайс) в Израиле даже перешел на нелегальное положение, на фига это ему нужно, я не понимаю», — сказал Путин на пленарной сессии ВЭФ.
- Чубайс до декабря 2020 года возглавлял корпорацию «Роснано», затем работал спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями. Вскоре после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, в марте 2022 года, Чубайс ушел в отставку и уехал из России.
- Израильские СМИ сообщили в мае 2023 года, что Чубайс и его жена Авдотья Смирнова якобы запросили постоянные документы граждан Израиля. Чубайс это отрицал.
- В июле стало известно, что российский научный журнал «Вопросы экономики» опубликовал статью кандидата экономических наук Анатолия Чубайса. В ней он представлен как «независимый исследователь» из Глазго.
«Дай Бог ему здоровья, пусть ему живется хорошо в Израиле». Путин — о сооснователе «Яндекса» Воложе, который выступил против войны
Как правило, связано это (высказывания против войны) со стремлением этих людей сохранить свой бизнес, активы. Тем более, если люди перебрались и решили связать свою жизнь с другой страной. Он живет в Израиле. Я могу себе представить, что чтобы жить там на хорошем уровне и иметь хорошие отношения с властями, он и вынужден делать определенные заявления. Сидел же молчал долгое время, потом решил сделать заявление. Дай Бог ему здоровья, пусть ему там живется хорошо. Нас это не задевает.
По словам Путина, в целом люди, добившиеся успеха в России, должны быть ей благодарны и иметь «чувство совести к стране, которая ему все дала».
Можно себе представить, что человек не согласен, что делают сегодняшние власти. Имеет он право, на то, чтобы высказывать свою позицию? Конечно, но здесь тоже существует много нюансов. Можно встать на позицию наших противников геополитических и им подыгрывать. Человек сам внутренне определяет для себя — он кто такой, у него есть какое-то чувство национального самосознания, или он вообще хочет мимикрировать, чувствовать себя уже не русским человеком, не рожденным в Советском Союзе, а кем-то другим. Человек сам для себя выбирает.
- Аркадий Волож попал под европейские санкции из-за российского вторжения в Украину в июне 2022 года. Вскоре после этого он покинул совет директоров и пост генерального директора группы компаний «Яндекса», а также руководящие должности в международных дочерних структурах группы.
- В августе 2023 года Волож впервые публично высказался против войны. Вскоре стало известно, что он попросил ЕС снять с него санкции.
Путин в ходе пленарной сессии ВЭФ-2023 заявил, что чиновники России должны ездить на российских машинах. По его мнению, сейчас в стране автомобильная промышленность развита, хотя машины «поскромнее выглядят, чем Audi, Mercedes».
Президент РФ анонсировал скорые закупки отечественных машин для чиновников. По его словам, российские власти определят, «кому чего положено».
В августе Путин предложил чиновникам использовать российские машины в том числе для развития отечественного автопрома, который пострадал после развязанной властями РФ войны и введенных из-за этого санкций.
Депутат Европарламента от Германии призвал пересмотреть разъяснения Еврокомиссии, касающиеся запрета на ввоз в ЕС личных вещей граждан РФ
«Такая интерпретация вредна с точки зрения эффективности ограничительных мер и абсолютно бесполезна с точки зрения прекращения российской агрессии», — заявил Сергей Лагодинский в письме на имя главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, с которым ознакомилась «Медуза».
По словам депутата, новые разъяснения, которые четко и недвусмысленно запрещают ввоз личных вещей и транспортных средств гражданами России в ЕС, «юридически и политически ошибочны».
Как поясняет Лагодинский, под запрет должны попадать только те товары, которые могут принести значительные доходы России для продолжения войны — это не касается личных вещей, которые по определению были куплены до выезда из страны, в основном единичны и, следовательно, незначительны с точки зрения возможного дохода.
Также, считает депутат, не должны конфисковываться личные вещи у россиян, которые постоянно проживают в ЕС как противники путинской системы.
«Эти толкования ограничительных мер дискредитируют институт эмбарго как законный инструмент нашей политики и нас как продуманную правовую систему», — подытожил Лагодинский.
Украина подменяет свою военную технику на поле боя муляжами, чтобы армия РФ впустую тратила снаряды на уничтожение ложных целей
По данным телеканала CNN, изготовлением точных копий военной техники занимается украинская горно-металлургическая компания «Метинвест», принадлежащая бизнесмену Ринату Ахметову. Она уже произвела сотни реплик тех или иных видов западных вооружений, которые впоследствии были уничтожены войсками РФ.
«Война обходится дорого, и нам нужно, чтобы россияне тратили деньги на использование дронов и ракет для уничтожения наших ложных целей, — рассказал журналистам представитель компании, пожелавший сохранить анонимность. — В конце концов, дроны и ракеты стоят дорого. Наши модели намного дешевле».
Так, по его словам, 155-миллиметровая гаубица М777 британского производства, которая применяется в Украине, стоит несколько миллионов долларов, а «Метинвест» создает ее реплику из обычных канализационных труб менее чем за тысячу долларов.
«После каждого попадания военные сдают нам трофейные обломки. Мы их собираем. Если наша приманка была уничтожена, значит мы работали не зря», — пояснил представитель «Метинвеста».
С началом войны, рассказывает он, сотрудники компании бросились создавать копии для отправки на передовую, чтобы Украина выглядела более вооруженной, чем была на самом деле. Однако поначалу макеты были достаточно грубыми и, если муляжи долго не привлекали внимание противника, инженеры возвращались к чертежам, чтобы их переделать.
«Мы считаем не количество изготовленных ложных целей, а количество уничтоженных. Чем скорее наши ловушки будут уничтожены, тем лучше для нас», — отметил собеседник журналистов.
Также Путин высказался о курсе рубля. Он считает, что непреодолимых проблем и сложностей с курсом национальной валюты нет. По его словам, резких движений в решении вопросов с курсом рубля никто делать не будет.
Уже на Восточном экономическом форуме Путин заявил, что изъятие активов российских компаний за рубежом «просто переходит всякие границы». По его словам, западные страны не понимают негативных последствий для себя.
Говоря о санкциях, Путин напомнил, что на Западе после начала полномасштабного российского вторжения в Украине заморозили золотовалютные резервы РФ. Российские президент утверждает, что Россия уже заработала в два раза больше, чем у нее заморозили, а страны Запада подорвали доверие к себе.
Путин: в России разрабатывают оружие «на новых физических принципах»
Президент РФ Владимир Путин утром 12 сентября встретился с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума (ВЭФ), проходящего во Владивостоке.
Во время встречи он заявил, что Россия работает над созданием оружия «на новых физических принципах». По словам Путина, такое оружие «будет обеспечивать безопасность любой страны в ближайшей исторической перспективе». О каком именно оружии идет речь, президент РФ не уточнил.
Как пишет ТАСС, оружие на новых физических принципах предполагает использование качественно новых или ранее не использовавшихся технологий и принципов действия. К таким видам оружия обычно относят, например, лазерное, инфразвуковое, радиочастотное и другие виды.
Великобритания обвинила Россию в обстреле гражданского судна в Черном море
Российские военные 24 августа нанесли ракетный удар по гражданскому грузовому судну в черноморском порту, но атаку отразила украинская ПВО, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак на заседании парламента.
«Благодаря рассекреченным разведывательным данным мы знаем, что 24 августа российские военные выпустили несколько ракет по гражданскому грузовому судну в Черном море», — цитирует слова премьера Reuters.
В министерстве иностранных дел Великобритании в свою очередь уточнили, что целью атаки было судно под флагом Либерии. По нему были выпущены две ракеты «Калибр» с ракетоносца Черноморского флота.
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, которым предлагается объявить 30 сентября Днем воссоединения России с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, а также с аннексированными Запорожской и Херсонской областей Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
30 сентября 2022 года в Кремле прошла церемония подписания договоров о «вступлении в состав России» оккупированных частей Украины.
Глава Курской области сообщил о двух атаках беспилотников на Рыльск
Город Рыльск в Курской области в ночь на 12 сентября был дважды атакован беспилотниками, заявил губернатор региона Роман Старовойт.
Первый беспилотник поздно вечером 11 сентября сбросил взрывное устройство. Взрывом повреждены фасады и выбито несколько стекол в двух зданиях на улице Ленина, сообщил губернатор, добавив, что жители не пострадали.
Около полуночи Рыльск атаковал второй дрон. По словам Старовойта, вновь было повреждено одно из зданий на улице Ленина, люди не пострадали.
Поезд лидера КНДР Ким Чен Ына прибыл в Россию
Кадры того, как поезд едет по территории Приморского края, показали федеральные телеканалы и агентства, пишет «Интерфакс».
Ким Чен Ын прибыл в Россию на встречу с президентом РФ Владимиром Путиными. Как сообщили в Кремле, переговоры лидеров и делегаций стран пройдут на Дальнем Востоке. В частности, они обсудят двустороннее сотрудничество в разных сферах, ситуацию в регионе и международные дела. Россия также готова обсудить санкции против Северной Кореи.
Точное место встречи пока не называется. Путин сейчас находится во Владивостоке на Восточном экономическом форуме.
- О том, что Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить Россию, чтобы провести переговоры с Владимиром Путиным, сообщали западные СМИ. В частности, The New York Times писала, что в ходе переговоров стороны намерены обсудить поставки артиллерийских снарядов и противотанковых ракет из КНДР.
- CNN со ссылкой на информацию американской разведки сообщил, что переговоры России и Северной Кореи о поставках оружия для российской армии «активно продвигаются».
- США пообещали внимательно следить за результатами встречи Путина и Ким Чен Ына. Вашингтон готов ввести новые санкции, если обе страны в очередной раз нарушат ограничения по передаче оружия.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки войска РФ нанесли 10 ракетных и 53 авиационных ударов, совершили более 56 обстрелов из систем залпового огня как по позициям ВСУ, так и гражданским объектам Украины.
- За прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений. ВСУ отразили атаки противника в районах Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки Донецкой области, а также в районах Работино и Новоданиловки Запорожской области.
- ВСУ продолжают наступление на мелитопольском направлении, добились успеха в районах южнее и юго-восточнее Работино.
- Украинская авиация нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили 12 артиллерийских средств, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления и склад боеприпасов противника.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Здравствуйте. Начинается 566-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что все это время вы с нами.