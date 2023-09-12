Война Пятьсот шестьдесят шестой день. Онлайн «Медузы»

Тиктокер Даня Милохин уехал из России. Мизулина просила призвать его в армию из-за «русофобских заявлений»

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и телеграм-канал Mash практически синхронно сообщили, что тиктокер Даня Милохин уехал из России в Дубай. По их данным, он вылетел в ОАЭ вечером 11 сентября из московского аэропорта Внуково.

«Это результат консолидации и единения гражданского общества, о котором говорит наш президент. Благодарю всех за поддержку, работаем», — прокомментировала Мизулина сообщения об отъезде Милохина.

Вечером 11 сентября Мизулина заявила, что написала донос в Минобороны РФ на Милохина, который, по ее словам, ранее выступал из-за рубежа с русофобскими заявлениями, а теперь вернулся в Россию. Она попросила призвать тиктокера в армию, где он «сможет с оружием в руках доказать на деле свою верность и преданность нашей Родине».

Практически одновременно с Мизулиной о том, что осенью Милохина призовут в армию, сообщил телеграм-канала Mash.