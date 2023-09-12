43-й президент США Джордж Буш, занимавший этот пост в 2001-2009 годах, заявил, что был удивлен, когда узнал, что лично встречался с бизнесменом, основателем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным. Об этом сообщает Business Insider.

Буш рассказал об этом на конференции «Ялтинская европейская стратегия». У бывшего президента США спросили, шокировало ли его известие о гибели Евгения Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области.

«Нет, что меня шокирует, так это то, что на днях я увидел фотографию с саммита G8 в Санкт-Петербурге, где он был парнем, который подавал мне еду», — сказал Буш.

Он назвал Пригожина «шеф-поваром» президента России Владимира Путина и отметил, что тот присутствовал на фотографии, сделанной в 2006 году в Петербурге.

Буш добавил, что не помнит, чтобы лично встречался с Пригожиным. «Все, что я знаю, это то, что я выжил», — добавил Буш.

Евгений Пригожин обслуживал в качестве официанта Джорджа Буша и его жену Лору Буш во время ужина с Владимиром Путиным 14 июля 2006 года. Пригожин, по всей видимости, подавал Бушу напиток.

Частный бизнес-джет Евгения Пригожина разбился в Тверской области 23 августа, спустя два месяца после мятежа ЧВК Вагнера. В результате крушения погибли десять человек: семь пассажиров и три члена экипажа. Российские власти заявили, что при крушении погибли Евгений Пригожин и командир ЧВК Вагнера Дмитрий Уткин (он и есть Вагнер).

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