Война Пятьсот шестьдесят пятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 10 сентября читайте здесь.
В Запорожской области в результате обстрела погиб местный житель
Глав Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко сообщил, что за прошедшие сутки российские войска обстреляли 33 населенных пункта региона. Область подверглась 121 обстрелу, в том числе артиллерийским ударам и атакам беспилотников, утверждает он.
В результате обстрела села Новопавловка погиб 65-летний мужчина.
«Интерфакс»: лидера Северной Кореи Ким Чен Ына ждут на Дальнем Востоке «в самые ближайшие дни»
Агентство ссылается на несколько источников, в том числе в региональных правительствах. По словам одного из собеседников агентства, Ким Чен Ын «может посетить регион уже в «ближайшее время». Еще один источник заявил, что подготовка к визиту лидера КНДР ведется.
- О том, что Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить Россию, чтобы провести переговоры с Владимиром Путиным, писала The New York Times. По данным газеты, в ходе переговоров стороны намерены обсудить поставки артиллерийских снарядов и противотанковых ракет из КНДР.
- CNN со ссылкой на информацию американской разведки сообщил, что переговоры России и Северной Кореи о поставках оружия для российской армии «активно продвигаются».
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
- За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений;
- Российские войска нанесли пять ракетных ударов и 87 авиационных ударов, а также совершили 44 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и гражданским объектам;
- ВСУ успешно сдерживают атаки российских сил в районе Авдеевки, Северного, Марьинки и Ровнополья Донецкой области;
- На мелитопольском направлении украинские войска продолжают наступательную операцию, закрепляются на достигнутых рубежах;
- В течение суток авиация ВСУ нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники армии РФ.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Кривой Рог дважды за ночь подвергся атакам беспилотников
В районе 04:00 в городе была объявлена воздушная тревога, командование воздушных сил ВСУ предупреждало о запуске российских крылатых ракет в сторону города, а также сообщалось об атаке беспилотников.
Около 7 утра город подвергся новому налету дронов-камикадзе, сообщалось о взрывах.
Информации о последствиях атак пока не было.
В Белгородской области ночью сбили два беспилотника. Обломки одного из них упали рядом с жилым домом
В ночь на 11 сентября в Яковлевском городском округе Белгородской области система ПВО сбила два беспилотника самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, фрагменты одного из дронов упали на проезжую часть рядом с частным жилым домом.
Об атаке беспилотников по Белгородской области сообщили также в Минобороны России. Там заявили, что пресечена попытка «киевского режима совершить террористическую атаку с помощью БПЛА самолетного типа» по объектам на территории РФ.
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