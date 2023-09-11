Война Пятьсот шестьдесят пятый день. Онлайн «Медузы»

Кривой Рог дважды за ночь подвергся атакам беспилотников

В районе 04:00 в городе была объявлена воздушная тревога, командование воздушных сил ВСУ предупреждало о запуске российских крылатых ракет в сторону города, а также сообщалось об атаке беспилотников.

Около 7 утра город подвергся новому налету дронов-камикадзе, сообщалось о взрывах.

Информации о последствиях атак пока не было.