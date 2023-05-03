Екатерина Мизулина написала донос на рэпера Loqiemean. Она потребовала запретить концерты музыканта, который выступает против войны

Глава Екатерина Мизулина направила заявление в Генпрокуратуру РФ с требованием запретить в России концерты рэпера Loqiemean (настоящее имя — Роман Худяков), который «выступает против СВО».

В обращении утверждается, что «организация и проведение концертов Loqiemean грубо нарушают конституционно защищаемые права и интересы детей как важнейшего приоритета государственной политики России»

Мизулина пишет, что к ней якобы обратились «родительские и другие общественные объединения», возмущенные «грубейшим нарушением норм законодательства в области национальной безопасности».

Также донос на Loqiemean написал рэпер Аким Апачев, сообщает Mash. Он потребовал отменить концерты Худякова и проверить его на «дискредитацию» армии.

2 мая у Loqiemean стартовал гастрольный тур «Дипломат» по России, Казахстану и Кыргызстану. Как утверждает Mash, российскую часть тура после доносов уже частично отменили — в частности, пропали афиши концертов рэпера в Москве, Самаре и Тюмени. На сайте продаж во всех городах написано, что «в данный момент билетов нет».

«Не думаю, что дело закончится только отменой концертов. Вполне возможно, что его привлекут к административной ответственности за дискредитацию армии и пропаганду ЛГБТ», — написала Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале.