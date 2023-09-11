Украина вернула под контроль буровые газодобывающие и нефтедобывающие платформы в Черном море, известные как , заявила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

В ходе операции, осуществленной подразделениями ГУР, Украине удалось вернуть под контроль буровые платформы «Петр Годовалец» и «Украина», а также самоподъемные плавучие буровые установки «Таврида» и «Сиваш».

Разведка уточняет, что во время одной из фаз операции спецназ ГУР на катерах вступил в бой с российским истребителем Су-30. В результате российский самолет был поврежден и вынужден был отступить, утверждают в военной разведке Украины.

Также в ведомстве заявили, что спецназовцам удалось захватить запас неуправляемых авиационных ракет и радиолокационную станцию «Нева», которая может отслеживать движение судов в Черном море.

Российские власти сообщение украинской разведки не комментировали.

Россия захватила «вышки Бойко» в 2014 году. Начиная с во второй половины августа 2023 года Минобороны РФ неоднократно заявляло об уничтожении в Черном море быстроходных катеров, на борту которых находились десантные группы ВСУ. Тогда же британская разведка сообщила, что Россия и Украина ведут бои за «вышки Бойко». Эти платформы, согласно британскому военному ведомству, обладают стратегической ценностью, поскольку их можно использовать как посадочные площадки для вертолетов, в качестве передовых баз, а также на них можно размещать ракетные системы.

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