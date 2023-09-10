Минобороны РФ заявило об уничтоженных в Черном море украинских катерах, направлявшихся в аннексированный Крым

Минобороны России заявило, что в ночь на 10 сентября в акватории Черного моря были уничтожены три быстроходных катера с десантными группами ВСУ, которые следовали в направлении аннексированного Крыма.

В ведомстве утверждают, что катера американского производства Willard Sea Force были уничтожены самолетами морской авиации Черноморского флота северо-восточнее острова Змеиный.

В Минобороны также утверждают, что ночью в районе аннексированного Крыма были уничтожены восемь беспилотных летательных аппаратов.

4 сентября Минобороны РФ заявило, что в районе острова Змеиный были уничтожены четыре украинских катера с десантом на борту. Также в ведомстве заявляли, что еще четыре катера были уничтожены 30 августа, еще один — 22 августа.