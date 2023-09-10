Война Пятьсот шестьдесят четвертый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 9 сентября читайте здесь.
Минобороны РФ заявило, что подбило три катера десантных групп ВСУ в Черном море
В сообщении военного ведомства говорится, что в ночь на 10 сентября в западной части акватории Черного моря северо-восточнее острова Змеиный были обнаружены три быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавшие в направлении побережья Крыма. Катера были уничтожены самолетами морской авиации Черноморского флота, утверждает Минобороны РФ.
Также ночью над акваторией Черного моря дежурными средствами ПВО были сбиты восемь украинских беспилотников самолетного типа, рассказали в ведомстве.
Командование Воздушных сил ВСУ приводит немного другие, чем у Генштаба, данные о ночной атаке на Киев.
По сведениям военных, в общей сложности были зафиксированы 33 пуска ударных беспилотников типа «Шахед-136/131» с северного направления — из Курска.
Украинские средства ПВО уничтожили 26 дронов.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- За прошедшие сутки произошли более 30 боевых столкновений. Российские войска нанесли два ракетных и 40 авиационных ударов, совершили более 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям войск ВСУ, так и по гражданским объектам Украины.
- Сегодня ночью военные РФ атаковали Украину 32 дронами-камикадзе типа «Shahed-136/131», из которых 25 были уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины. Большинство ударных БПЛА российские военные направили на Киевскую область.
- Авиационным ударам противника подверглись населенные пункты Бударки, Амбарное, Синьковка, Кисловка, Чернещина Харьковской области, Новоселовское, Белогоровка Луганской области, Северск, Андреевка, Красногоровка, Старомайорское, Спирное, Веселое, Пречистовка, Золотая Нива Донецкой области, Работино, Каменка Запорожской области, Архангельское Херсонской области.
- Под артиллерийским огнем противника оказались более 45 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
- В зоне ответственности Оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) «Хортица» на купянском, лиманском и бахмутском направлениях войска РФ безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ в районах Берестового, Орехово-Васильевки, Богдановки. Продолжаются жесткие бои в районе Клещеевки.
- В зоне ответственности ОСУВ «Таврия» на авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях Силы обороны Украины продолжают удерживать инициативу: сдерживают врага, проводят штурмовые действия и метр за метром отвоевывают свою территорию. В частности, украинские воины отразили около 15 атак противника в районе Марьинки.
- На мелитопольском направлении ВСУ ведут наступательную операцию, наносят российским войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют противника отходить с занимаемых позиций.
- На херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады противника и наносить успешное поражение по его тылам.
- За прошедшие сутки авиация ВСУ нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Кроме того, средствами ПВО уничтожены три разведывательных беспилотника.
- Подразделения ракетных войск ВСУ поразили шесть артиллерийских средств, один зенитно-ракетный комплекс, один район сосредоточения личного состава и один склад горюче-смазочных материалов противника.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Атака дронов на Киев
В ночь на 10 сентября российские военные атаковали Киев беспилотными летательными аппаратами «Шахед».
«Дроны заходили в столицу группами и по разным направлениям. Силами ПВО удалось уничтожить более двух десятков вражеских БПЛА (точное количество и тип обнародуют Воздушные Силы)», — написал в телеграме глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
По его данным, обломки беспилотников упали в нескольких районах Киева, в основном на открытую, незастроенную территорию.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что обломки найдены в Святошинском, Шевченковском, Соломенском и Подольском районах города.
В Шевченковском районе обломками повреждена квартира в многоэтажном доме. Также повреждены несколько автомобилей, троллейбусные линии электропередачи, дорожное покрытие.
Один человек пострадал, угрозы его жизни нет.
В канале военной администрации Киева опубликованы фото автомобилей, поврежденных в результате падения обломков дронов в Подольском районе города.
Здравствуйте. Сегодня 564-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В новом онлайне «Медуза» будет рассказывать о ходе боевых действий и связанных с ними событиях в остальном мире.
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