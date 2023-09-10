Война Пятьсот шестьдесят четвертый день. Онлайн «Медузы»

Минобороны РФ заявило, что подбило три катера десантных групп ВСУ в Черном море

В сообщении военного ведомства говорится, что в ночь на 10 сентября в западной части акватории Черного моря северо-восточнее острова Змеиный были обнаружены три быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавшие в направлении побережья Крыма. Катера были уничтожены самолетами морской авиации Черноморского флота, утверждает Минобороны РФ.

Также ночью над акваторией Черного моря дежурными средствами ПВО были сбиты восемь украинских беспилотников самолетного типа, рассказали в ведомстве.