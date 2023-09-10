Специальный докладчик ООН назвала пытки, применяемые российскими военными в Украине, частью государственной политики РФ

Специальный докладчик ООН по вопросам пыток Элис Джилл Эдвардс заявила, что пытки, применяемые сотрудниками российских силовых структур в Украине, являются систематической практикой, одобряемой руководством России. Об этом сообщает газета The New York Times.

«Это не случайность, не аномальное поведение. Это организовано как часть государственной политики по запугиванию и наказанию с целью получения информации и признаний», — заявила Эдвард по итогам своей семидневной поездки в Украину.

В рамках этой поездки Эдвардс также встретилась со свидетелями, которые подтвердили, что пытки, в том числе изнасилования и избиения, систематически применяются в местах содержания под стражей, находящихся на подконтрольных РФ территориях.

Представитель ООН добавила, что с момента получения мандата в 2022 году она не менее семи раз обращалась к властям РФ, пытаясь привлечь их внимание к действиям сотрудников силовых ведомств, однако ответа так и не получила.

По мнению Эдвардс, отсутствие реакции со стороны Москвы на многочисленные случаи насилия над задержанными и пленными равносильно молчаливому одобрению пыток.

«Российские власти до сих пор не направили директиву своим солдатам и военному командованию, информирующую их о том, что пытки и подобные виды задержаний и допросов недопустимы. Они отрицают, что делают это, но покажите мне военную директиву, запрещающую пытки», — добавила Эдвардс.

В ноябре 2022 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека выпустило доклад, посвященный обращению с военнопленными во время полномасштабной войны в Украине. Среди прочего эксперты пришли к выводу, что россияне систематически подвергали пыткам и жестокому обращению украинских военнопленных. Кроме того, пыткам подвергались не только военные, но и мирные граждане Украины, которые попадали в российские «фильтрационные лагеря».

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