В Госдуме заявили, что Суровикину нашли «неплохую» должность «по СНГ»

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил, что генералу Сергею Суровикину нашли «неплохую» должность «по СНГ». Об этом он сказал изданию «Подъем».

«Он воевал хорошо, ну прошла ситуация. Я знаю то, что и вы, что нашли ему другую должность, поменяли, исполняет команды главкома его начальник штаба, у него другая должность, она неплохая, по СНГ или как она там правильно называется. Но давайте подождем, увидим, это не главное. Человек на войне был, сейчас отдыхает, наверное, в отпуске еще какое-то время будет. Поживем — увидим. Ничего страшного там не происходит», — сказал он.

6 сентября бывший советник председателя Госдумы Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова обратила внимание, что с сайта Минобороны России пропала страница с биографией Суровикина. При этом еще 2 сентября она была доступна, следует из кэша Google.

Сергей Суровикин занимал пост главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ. В октябре 2022 года он стал главой Объединенной группировки российских войск в Украине и занимал этот пост до января 2023 года. 23 августа РИА Новости сообщало, что Суровикин освобожден от должности главкома Воздушно-космических сил России.

После мятежа Евгения Пригожина появилась информация о задержании Суровикина. По версии американских спецслужб, Суровикин заранее знал, что основатель ЧВК Вагнера готовит мятеж. Официально информация о задержании генерала не подтверждалась. 4 сентября журналистка Ксения Собчак опубликовала фотографию Суровикина, написав: «Жив, здоров, дома, с семьей, в Москве». Информацию об освобождении Суровикина подтвердили также источники The New York Times. Собеседник издания, близкий к Минобороны РФ, утверждал, что генерала освободили через несколько дней после крушения самолета Евгения Пригожина.

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