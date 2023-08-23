Генерал армии Сергей Суровикин — российский военачальник, сделавший внушительную карьеру в рядах российского Минобороны. Он занимал пост главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ и возглавлял российскую группировку войск в Сирии. Война в Украине способствовала дальнейшему повышению Суровикина — он даже возглавил российское вторжение. Однако после мятежа ЧВК Вагнера военачальник, которого российская пропаганда называла Генерал Армагеддон, попал в опалу.

24 июня 2022 года

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Минобороны РФ впервые раскрывает имена командующих группировками российских войск в Украине. Из очередного брифинга, на которых ведомство ежедневно отчитывается о ходе боевых действий, становится известно, что Сергей Суровикин возглавляет Южную группировку войск.

В тот момент группировки «Юг» и «Центр» участвовали в захвате Луганской области. Британская разведка отмечала, что Минобороны РФ, вероятно, удалось добиться «относительно эффективной» координации между своими группировками в Донбассе.

8 октября 2022 года

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Сергея Суровикина назначают главой Объединенной группировки российских войск в Украине. Минобороны РФ впервые с начала войны публично раскрывает имя командующего российским вторжением. Провластные российские СМИ называют Суровикина Генералом Армагеддоном; такое прозвище ему якобы дали в армии «за умение действовать нестандартно и жестко».

Через два дня Россия начинает серию массированных ракетных ударов по энергетической и гражданской инфраструктуре Украины, чтобы попытаться обесточить страну к зиме. Источники «Медузы» называли именно Суровикина сторонником такой военной тактики. Жертвами обстрелов стали десятки мирных украинцев. В Сирии войска под командованием Суровикина тоже наносили массированные удары по гражданским объектам.

18 октября 2022 года

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Суровикин дает интервью российским пропагандистским СМИ, впервые появляясь в публичном поле. Генерал армии называет обстановку в зоне напряженной и анонсирует «принятие непростых решений».

9 ноября 2022 года

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Суровикин в эфире российского телевидения выступает с докладом перед министром обороны РФ Сергеем Шойгу и предлагает сдать оккупированный Херсон и отвести российские войска на левый берег Днепра. Шойгу соглашается с предложением командующего вторжением. На следующий день россияне уходят из Херсона — этот город был единственным областным центром Украины, захваченным российской армией после 24 февраля.

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11 января 2023 года

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Новым командующим группировкой российских войск в Украине назначен начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов. Суровикин понижен до его заместителя.

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24 июня 2023 года

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В разгар мятежа ЧВК Вагнера генерал Суровикин записал обращение к наемникам Евгения Пригожина, призывая их «остановиться», «решить вопросы мирным путем» и «вернуться в пункты постоянной дислокации».

Вечером того же дня Пригожин объявил о прекращении «марша» на Москву — по договоренности с Кремлем глава ЧВК должен «уйти» с наемниками в Беларусь. С этого момента Суровикин перестал появляться в публичном пространстве.

Meduza

28 июня 2023 года

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В СМИ появляются предположения, что Суровикин арестован в связи с мятежом ЧВК Вагнера. Американские спецслужбы выдвигают версию, что генерал заранее знал о подготовке мятежа Пригожиным и якобы поддерживал эти планы.

В Минобороны РФ после мятежа начались чистки, утверждал The Wall Street Journal. По данным издания, вместе с Суровикиным задержали по меньшей мере 12 старших офицеров российской армии, около 15 офицеров были отстранены или уволены со службы.

22 августа 2023 года

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Бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что генерал Суровикин освобожден от должности командующего Воздушно-космическими силами указом президента РФ (в открытом доступе такого указа не было).

Источники РБК подтвердили эту информацию, добавив, что бывший командующий переведен на другую работу в структуре Минобороны РФ и сейчас находится в краткосрочном отпуске.

Ксения Собчак писала, что Суровикина уволили закрытым указом Владимира Путина от 18 августа.

Источник РИА Новости заявил, что временным исполняющим обязанности главкома ВКС вместо Сергея Суровикина стал начальник Главного штаба ВКС генерал-полковник Виктор Афзалов.