Минобороны Великобритании: Россия добилась «относительно эффективной» координации между группировками войск в Донбассе

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Минобороны Великобритании в очередной сводке о ходе войны в Украине заявила, что России, вероятно, удалось добиться «относительно эффективной» координации между группировками войск в Донбассе.

Речь идет о группировках «Центр» под командованием генерал-полковника Александра Лапина и «Юг», которой руководит генерал Сергей Суровикин. Подразделения этих группировок осуществляют захват Луганской области; 4 июля Владимир Путин присвоил Лапину и одному из командующих группировки «Юг» звание Героя России.

Минобороны отмечает, что подобной координации не было в предыдущие этапы войны.

По мнению британской военной разведки, украинские части были отведены из Лисичанска (последнего крупного города Луганской области, остававшегося под контролем Киева) в хорошем состоянии и «в соответствии с существующими планами».

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