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Министерство обороны РФ 10 ноября в ходе ежедневного брифинга отчиталось об отводе войск с территорий на правом берегу Днепра.

Вот как об этом сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков:

На Николаево-Криворожском направлении осуществляется маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр, в строгом соответствии с утвержденным планом.

В ходе брифинга также была показана карта, согласно которой российские войска покинули юго-западную часть Херсонской области в районе Александровки, пишет «Агентство».

9 ноября командующий российскими войсками, участвующими во вторжении в Украину, генерал армии Сергей Суровикин доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу, то считает «бесперспективными» попытки обороны правого берега Днепра. Шойгу с ним согласился и отдал приказ о переброске войск на левый берег, что означает сдачу Херсона и уход российских военных со значительной части территории Херсонской области.

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