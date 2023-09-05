Источники The New York Times подтвердили освобождение генерала Суровикина

Генерал Сергей Суровикин, который предположительно был задержан после мятежа Евгения Пригожина, освобожден. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на двух американских чиновников и источник, близкий к Минобороны РФ.

По словам собеседников издания в Вашингтоне, несмотря на то, что Суровикин был освобожден, останется неясным, сохраняются ли для него какие-либо ограничения, в частности, на передвижение.

Источник, близкий к Минобороны России, утверждает, что генерал сохранил свое звание и «технически» все еще является действующим офицером вооруженных сил, но у него больше нет никаких «карьерных перспектив». Собеседник издания также заявил, что Суровикин был освобожден через несколько дней после крушения самолета Евгения Пригожина 23 августа.

Об освобождении Суровикина сообщила 4 сентября журналистка Ксения Собчак. В своем телеграм-канале она опубликовала фотографию, на которой, как утверждается, запечатлен генерал. «Генерал Сергей Суровикин вышел. Жив, здоров, дома, с семьей, в Москве», — написала Собчак.

В Сочи на брифинге после российско-турецких переговоров у министра обороны Сергея Шойгу спросили, ведется ли следствие в отношении Суровикина. Он не стал отвечать на этот вопрос. Как обратила внимание журналистка Фарида Рустамова, уже через полчаса в канале Собчак появилось фото генерала.

Сергей Суровикин занимал пост главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ. В октябре 2022 года он стал главой Объединенной группировки российских войск в Украине, после чего российская армия начала серию массированных ракетных ударов по энергетической и гражданской инфраструктуре Украины. Суровикин возглавлял группировку российских войск в Украине до января 2023 года.

Информация о задержании и аресте Суровикина появилась вскоре после мятежа основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. Во время мятежа было распространено обращение Сергея Суровикина, в котором он призывал ЧВК «остановиться» и «решить вопросы мирным путем». По версии американских спецслужб, Суровикин заранее знал, что основатель ЧВК Вагнера готовит мятеж. Официально информация о задержании генерала не подтверждалась, но с тех пор он не появлялся в публичном пространстве.

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