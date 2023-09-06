С сайта Минобороны РФ пропала страница с биографией Суровикина

Биография генерала Сергея Суровикина, занимавшего пост главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ, пропала с официального сайта Минобороны России. На это обратила внимание бывший советник спикера Госдумы Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова.

Если ввести в поиске по сайту запрос «Суровикин», в результатах отобразится ссылка на страницу с руководством Минобороны и страницей «Суровикин Сергей Владимирович». Однако при попытке перейти по ссылке пользователь снова окажется в разделе «Структура».

Согласно кэшу Google, страница с биографией Суровикина была доступна еще 2 сентября.

Сергей Суровикин занимал пост главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ. В октябре 2022 года он стал главой Объединенной группировки российских войск в Украине и возглавлял ее до января 2023 года.

После мятежа Евгения Пригожина появилась информация о задержании Суровикина. По версии американских спецслужб, Суровикин заранее знал, что основатель ЧВК Вагнера готовит мятеж. Официально информация о задержании генерала не подтверждалась. Об освобождении Суровикина сообщила 4 сентября журналистка Ксения Собчак. В своем телеграм-канале она опубликовала фотографию, на которой, как утверждается, запечатлен генерал. Информацию об освобождении Суровикина подтвердили также источники The New York Times.

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