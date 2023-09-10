Российские войска атаковали Киев беспилотниками. ВСУ сообщили, что сбили 26 из 33 БПЛА

В ночь на 10 сентября российские войска атаковали Киев беспилотниками типа «Шахед». 26 из 33 БПЛА удалось сбить силам ПВО, сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

По данным главы Киевской областной военной администрации Сергея Попко, беспилотники атаковали Киев группами с разных направлений. Обломки дронов упали в нескольких районах города.

В Шевченковском районе обломки БПЛА повредили квартиру в многоэтажном доме. Кроме того, в городе были провреждены автомобили, линии электропередач и дорожное покрытие. Кроме того, мэр города Виталий Кличко сообщил об одном пострадавшем в Подольском районе Киева.

В ночь на 6 сентября Киев подвергся комбинированной атаке, в которой использовались ракеты разных типов, в том числе Х-101/Х-555/Х-55. Все ракеты были уничтожены средствами ПВО. В Киевской области в результате падения обломков ракеты произошел пожар на территории торгового предприятия, сообщили в Государственной службе по чрезвычайными ситуациям. Жертв и пострадавших нет.