МИД Украины: Киеву не удается преодолеть разногласия со странами G7 об устройстве трибунала для расследования действий России в Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсуждение со странами «Большой семерки» вопросов об устройстве трибунала для российских военных преступников и передачи Украине замороженных активов РФ зашло в «тупик», сообщает Barrons со ссылкой на AFP.

«К сожалению, мы находимся в своего рода тупике по обоим вопросам, потому что у нас есть разногласия по первому вопросу и явно отсутствует воля по второму вопросу», — заявил Кулеба на конференции «Ялтинской европейской стратегии».

По словам Кулебы, страны G7 выступают за создание «гибридного» трибунала, который будет работать в рамках украинской судебной системы, но с участием международных судей. Киев считает такое решение неприемлемым, поскольку оно не позволит лишить иммунитета высшее руководство России, чтобы привлечь его к ответственности за преступление агрессии.

«Специальный трибунал нужен, чтобы создать прецедент для наказания лидеров РФ: президента Путина, премьер-министра Мишустина и главы МИД Лаврова. В то же время гибридный трибунал не дает ответа на вопрос, как наказать эту тройку», — цитирует «Европейская правда» слова Кулебы.

Также украинский министр заявил, что странам Запада «не хватает воли», чтобы решить вопрос о передаче замороженных активов РФ на восстановление Украины. «Спустя полтора года я по-прежнему слышу из Европы и Америки: мы работаем над этим», — добавил Кулеба.

В июле 2023-го в Гааге начал работу Международный центр по расследованию российского вторжения в Украину, в который вошли прокуроры из Украины, Евросоюза, США и Международного уголовного суда. В Евроюсте создание центра назвали первым шагом к созданию специального трибунала, поскольку собранные центром материалы станут основой для возбуждения уголовного дела о преступлении агрессии против Украины.

В конце июня агентство Bloomberg писало, что рабочая группа Евросоюза, изучающая возможность использования замороженных активов Центробанка России, не нашла законного основания для их конфискации. В связи с этим группа сосредоточилась на изучении вариантов временного использовании этих активов, в том числе реинвестирования этих средств с целью получения прибыли, которую потом можно будет направить на восстановление Украины.