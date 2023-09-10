В США считают, что погодные условия позволят ВСУ вести наступление в течение 30-45 дней

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что погодные условия позволят ВСУ вести наступление чуть более месяца, сообщает «Би-би-си».

По его мнению, осенью украинским военным будет труднее маневрировать. Милли также признал, что ВСУ продвигаются медленнее, чем ожидалось. Тем не менее военный считает, что пока рано говорить о провале контрнаступления, поскольку украинские военные «продвигаются очень устойчивыми темпами».

«Тяжелые бои все еще продолжаются. Украинцы бьются и последовательно продвигаются. Осталось еще некоторое количество времени, вероятно, около 30-45 дней пригодной для боев погоды, так что украинцы пока не закончили. Сражения еще не закончились. [ВСУ] пока не закончили боевую фазу того, что они запланировали», — отметил Милли.

В свою очередь глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил агентству Reuters, что контрнаступление ВСУ продолжится и после наступления холодов, даже несмотря на то, что воевать в таких условиях будет труднее.

Украинское контрнаступление началось летом 2023 года, а во второй половине июня президент Украины Владимир Зеленский признал, что оно идет «медленнее, чем хотелось». Говоря о причинах, Зеленский отмечал, что наступление замедляют в том числе минные поля — по его словам, россияне заминировали около 200 тысяч квадратных километров украинской территории. В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркивал, что россияне готовились к обороне столько же, сколько ВСУ готовились к наступлению.

В начале сентября командующий группировкой «Таврия», генерал ВСУ Александр Тарнавский заявил, что украинские военные прорвали первую из трех, самую укрепленную линию обороны российских войск на южном фронте.

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