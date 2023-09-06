Министр обороны Румынии подтвердил, что части российского беспилотника упали на территории страны. Ранее в Бухаресте это отрицали

Министр обороны Румынии Анхель Тилвар подтвердил, что части российского беспилотника упали на территорию Румынии после атаки по Одесской области 4 сентября. Об этом он сказал в комментарии румынскому телеканалу A3CNN.

Части беспилотника нашли в округе Тулча в районе населенного пункта Плауру недалеко от границы с Украиной.

4 сентября официальный представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что во время ночной атаки в районе Измаильского порта несколько дронов-камикадзе типа «Шахед» упали и взорвались на территории Румынии. Он отмечал, что «российский ракетный террор представляет огромную угрозу не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран, в том числе государств-членов НАТО».

Минобороны Румынии эту информацию отрицало. В ведомстве заявили, что атаки российских беспилотников не представляли какой-либо прямой военной угрозы территории страны.

Российские войска 3 и 4 сентября атаковали беспилотниками юг Одесской области Украины. В результате атак произошли попадания в припортовую инфраструктуру, складские и производственные здания в нескольких населенных пунктах Измаильского района.

Минобороны России регулярно атакует юг Украины после того, как в середине июля РФ объявила о выходе из зерновой сделки. Власти Украины говорили, что целью ударов стала портовая инфраструктура и зернохранилища, использовавшиеся при соглашении.

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