Война Пятьсот шестидесятый день. Онлайн «Медузы»

Министр обороны Великобритании Грант Шеппс подтвердил появившуюся информацию об уничтоженном в Украине танке Challenger 2.

«Вероятно, это первая потеря, о которой нам стало известно», — сказал Шеппс. По его данным, танк был подбит российской артиллерией. Все шестеро членов экипажа Challenger 2 выжили, добавил он.

Кадры разбитого Challenger 2, снятые в районе села Работино, были опубликованы 5 сентября.

По данным The Guardian, это первый случай потери Challenger 2 именно в бою с 1994 года, когда танк был принят на вооружение. В 2003 году такой танк подбили в Ираке в результате «дружественного огня». Как отмечает издание, подобная статистика частично связана с тем, что таких танков мало и используют их редко.

Великобритания объявила о поставках Украине танков Challenger 2 в марте 2023 года. Всего украинские войска получили 14 таких танков. На вооружении у Великобритании после этого осталось 213 таких танков, 157 из которых находились в готовом для эксплуатации состоянии.