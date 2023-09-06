Война Пятьсот шестидесятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 5 сентября читайте здесь.
Главные новости:
- Войска РФ «тактически оставили» Работино, заявил глава оккупационной администрации Запорожской области.
- Российские войска атаковали Украину ракетами и дронами. ВСУ сообщили, что сбили 23 из 33 воздушных целей.
- СК считает организатором атак беспилотников на российские военные аэродромы полковника ВСУ Сергея Бурденюка.
- Министр обороны Великобритании подтвердил первое уничтожение танка Challenger 2 в Украине.
Министр обороны Великобритании Грант Шеппс подтвердил появившуюся информацию об уничтоженном в Украине танке Challenger 2.
«Вероятно, это первая потеря, о которой нам стало известно», — сказал Шеппс. По его данным, танк был подбит российской артиллерией. Все шестеро членов экипажа Challenger 2 выжили, добавил он.
Кадры разбитого Challenger 2, снятые в районе села Работино, были опубликованы 5 сентября.
По данным The Guardian, это первый случай потери Challenger 2 именно в бою с 1994 года, когда танк был принят на вооружение. В 2003 году такой танк подбили в Ираке в результате «дружественного огня». Как отмечает издание, подобная статистика частично связана с тем, что таких танков мало и используют их редко.
Великобритания объявила о поставках Украине танков Challenger 2 в марте 2023 года. Всего украинские войска получили 14 таких танков. На вооружении у Великобритании после этого осталось 213 таких танков, 157 из которых находились в готовом для эксплуатации состоянии.
Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждалась подготовка энергосистемы Украины к зиме.
«Комплексный план защиты объектов критической инфраструктуры от всего, что может придумать страна-террорист. Доклады премьер-министра Шмыгаля, вице-премьера Кубракова, всего энергетического сектора, Госспецсвязи, Генштаба и областных военных администраций. Еще есть над чем работать. Все участники процесса получили конкретные задачи по конкретным срокам выполнения. К этой теме будет особое внимание», — пишет президент по итогам заседания.
Британская разведка в новом отчете рассказывает о том, как Кремль внедряет в российскую школьную программу военную подготовку и пропагандистские тезисы о «специальной военной операции».
- Новый учебный год в России начался с новой учебной программы, включающей как военную подготовку, так и взгляд Кремля на историю Украины. Президент России Владимир Путин лично провел открытый урок с 30 школьниками в первый день семестра. Темы обновленного экзамена по истории включают «воссоединение Крыма с Россией» и «специальную военную операцию» в Украине.
- Российский парламент утвердил учебную программу в прошлом году. Один из ее элементом, «Основы безопасности жизнедеятельности», предназначен для старших классов и включает раздел базовой военной подготовки, в том числе навыки обращения с автоматом Калашникова, ручными гранатами, беспилотными летательными аппаратами и оказание первой помощи на поле боя. К школьникам на уроки также могут прийти ветераны войны в Украине.
- Новая учебная программа преследует три цели: внушить учащимся кремлевское обоснование «специальной военной операции», привить военный образ мышления и сократить сроки подготовки для дальнейшей мобилизации и привлечения на поле боя.
- Включение раздела о беспилотниках указывает на их растущую важность на поле боя и уроки, извлеченные из опыта использования этих систем в конфликте в Украине.
Украинские войска наступают южнее Бахмута, заявили в Генштабе ВСУ.
Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на бахмутском и мелитопольском направлениях, рассказал спикер военного ведомства Павел Ковальчук.
«На направлении Работино — Новопрокоповка имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах», — отметил он.
На бахмутском направлении ВСУ продолжают наступление южнее города Бахмут. «Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, применяет резервы», — утверждает Ковальчук.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Три человека получили ранения в результате российских обстрелов Херсонской области, сообщает глава военной администрации региона Александр Прокудин.
По его данным, за прошедшие сутки войска РФ совершили 65 обстрелов, выпустив 279 снарядов из минометов, артиллерии, «Градов», БПЛА и авиации. По Херсону были выпущены 18 снарядов.
Разрушения зафиксированы в жилых кварталах города и других населенных пунктов области. Также повреждена башня мобильной связи в Бериславском районе.
Следственный комитет объявил в розыск и предъявил заочное обвинение в убийствах российских военных командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВСУ Сергею Бурденюку, пишет «Коммерсант».
По версии следствия, полковник Бурденюк неоднократно организовывал незаконные вторжения беспилотников в воздушное пространство России и атаки на военные аэродромы, в результате которых пострадали как бомбардировщики, так и военнослужащие.
В материалах уголовного дела Бурденюка, с которыми ознакомились журналисты «Коммерсанта», упоминаются два эпизода: атака дрона UJ-22 Airborne по аэродрому Шайковка в Калужской области 7 октября 2022 года (там базировались дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3) и удар беспилотника «Стриж» по авиабазе Дягилево в Рязани 5 декабря 2022 года.
В первом случае никаких последствий на земле не наступило, пишет газета. В результате второго инцидента погибли трое российских военнослужащих, еще семеро получили ранения. Кроме того, при взрыве БПЛА «были повреждены три размещенных на аэродроме самолета Ту-22М3, одна авиационная управляемая ракета Х-32, два автомобиля марки „ЗИЛ“ и „КИА Соренто“, а также два здания инженерно-авиационных служб эскадрилий».
ВСУ обстреляли село Вязовое Краснояружского района Белгородской области, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
В результате была повреждена линия электропередачи. «Под отключение попадают абоненты сел Вязовое и Илек-Пеньковка», — пишет чиновник в телеграме. На место происшествия выехали аварийные бригады.
Пострадавших нет.
«Противник готовится взять реванш и перехватить инициативу»
Медиацентр ВСУ публикует комментарий командующего Сухопутными войсками генерала-полковника Александра Сырского о текущей ситуации на фронте:
Оперативная обстановка на восточных направлениях остается сложной. Противник не оставляет свои планы выйти на границы Донецкой и Луганской областей, упорно готовится взять реванш и перехватить оперативную инициативу.
На купянском направлении враг завершает подготовку штурмовых отрядов, ежедневно обстреливает наши позиции по артиллерии и минометам.
На лиманском направлении продолжается замена войск на части 25-й армии, которые сформированы и перекинуты с территории РФ.
На бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои, враг пытается удержать занимаемые позиции, но наши подразделения героически шаг за шагом выбивают захватчиков с родной земли.
Основная наша задача — обеспечить надежную оборону, не допустить потерю занимаемых рубежей и позиций на купянском и лиманском направлениях, а также успешно продвинуться вперед и выйти на определенные рубежи на бахмутском направлении.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Минобороны Армении сообщило, что с 11 по 20 сентября в стране пройдут армяно-американские военные учения.
Маневры проведут в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях на базе учебного центра «Зар» миротворческой бригады Минобороны Армении. В сообщении говорится, что учения предполагают «операции по стабилизации» при выполнении миротворческих задач.
В Минобороны Армении назвали целью учений «повышение уровня взаимодействия подразделения, участвующего в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций», а также «обмен передовым опытом в управленческой и тактической коммуникации».
- В январе 2023 года премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что Армения считает нецелесообразным проведение учений Организации договора коллективной безопасности на территории страны в нынешнем году. Позже он также говорил, что у Еревана сложилось впечатление, что эта организация «уходит из Армении». Он допустил, что Армения может принять решение о прекращении или замораживании членства в ОДКБ.
В Киев с официальным визитом прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает «Европейская правда».
На Национальном правовом интернет-портале Беларуси опубликован указ Александра Лукашенко о новом порядке выдаче паспортов.
Документ вступает в силу 7 сентября. С этого момента граждане Беларуси, проживающие за границей, не смогут продлить или обменять паспорт в консульствах. Получение паспорта будет возможно только «в органах внутренних дел по месту последней регистрации по месту жительства».
Донецк, 5 сентября
Крупнейшие мировые криптоплощадки во главе с биржей Binance продолжают ужесточать правила для российских клиентов. Причина — давление США и других стран Запада, которые подозревают криптокомпании в обходе санкций и помощи в незаконном выводе средств из России. Впрочем, многие операции на этих площадках россиянам все же еще доступны, а в их окончательном разрыве с российским рынком сомневаются многие эксперты: в криптобизнесе слишком велика доля клиентов из РФ. «Медуза» изучила последние новости об ограничениях в отношении россиян и советы аналитиков, как лучше поступать тем, кто хочет продолжать обменивать свои рублевые доходы на криптовалюты.
Телеканал CNN опубликовал новые снимки военного аэродрома в городе Энгельс Саратовской области, на которых видны два российских бомбардировщика Ту-95, покрытые автомобильными шинами.
Ранее украинский блогер Tatarigami_UA сообщал, что российские военные обкладывают шинами самолеты в Энгельсе, вероятно, пытаясь защитить их от атак беспилотников.
В Брянской области над Навлинским районом сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз.
Пострадавших и разрушений нет, утверждает чиновник.
По данным Минобороны РФ, дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник около 23:30 5 сентября.
Отступление российских войск из села Работино было тактическим шагом, заявил глава оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире «Соловьев Live».
«Российская армия оставила, тактически оставила этот населенный пункт, потому что держаться на голой плоскости, когда нет возможности совершенно вкопаться, <…> в общем-то не представляется целесообразным. Поэтому российская армия отошла на холмы», — цитирует Балицкого РБК.
Он также подчеркнул, что Работино — «населенный пункт, который остался только на карте». По словам Балицкого, российские войска заняли главенствующие высоты возле Работино, украинские силы находятся внизу, и такая позиция российскую армию устраивает.
- Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр объявила об освобождении села Работино 29 августа. Сообщения о том, что украинские войска сначала частично, а затем и полностью вернули контроль над Работино появились за несколько дней до этого.
- Минобороны РФ, в свою очередь, отступление из Работино до сих пор официально не подтвердило. Так, 5 сентября в сводке российского военного ведомства говорилось, что группировка войск РФ успешно отразила две атаки украинских военных в районе Работино. Представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов заявлял 5 сентября, что российские войска не дают силам ВСУ «полностью занять Работино и прорвать линию обороны».
- Прорыв линии российской обороны в Работино может сыграть ключевую роль в наступлении ВСУ, считают аналитики. Однако российское командование перебрасывает на этот участок фронта дополнительные силы, рассчитывая остановить дальнейшее продвижение украинских войск.
В ночь на 6 сентября российские войска атаковали ударными беспилотниками Измаильский район Одесской области, сообщил глава областной администрации Олег Кипер.
По словам чиновника, в результате атаки, которая длилась почти три часа, погиб сотрудник одного из агропредприятий.
Кипер также рассказал, что в нескольких населенных пунктам зафиксированы разрушения и пожары. Повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры: элеваторы, административные здания, агропредприятия.
В Киевской области в результате падения обломков ракеты в ночь на 6 сентября произошел пожар на территории торгового предприятия, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайными ситуациям.
Жертв и пострадавших нет.
В ночь на 6 сентября российские войска нанесли удар по территории Украины ракетами воздушного и наземного базирования, а также дронами-камикадзе. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Всего зафиксировано 33 воздушные цели, из которых 23 были уничтожены. Как утверждают в ВСУ, силы ПВО сбили все семь российских ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55, одну баллистическую ракету «Искандер-М» и 15 дронов-камикадзе «Шахед».
Глава Киевской областной военной администрации Сергей Попко сообщил, что Киев подвергся комбинированной атаке, в которой использовались ракеты разных типов, в том числе Х-101/Х-555/Х-55. По его словам, все ракеты были уничтожены средствами ПВО.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- За прошедшие сутки российские войска нанесли 40 авиационных ударов и совершили 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям войск ВСУ и населенным пунктам Украины. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
- В течение суток произошли 28 боевых столкновений.
- На купянском направлении Силы обороны Украины отбили атаки российских войск в районе Новоселовского Луганской области.
- На лиманском направлении ВСУ отбили атаки противника в районе Новоегоровки Луганской области.
- На бахмутском направлении Силы обороны отбили атаки противника в районах Зализнянского, Клещеевки, Белой Горы Донецкой области.
- На марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки.
- На запорожском направлении ВСУ отбили атаки противника в районе Работино Запорожской области.
- Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.
- Авиация сил обороны в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два — по зенитно-ракетным комплексам противника.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение суток поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 14 артиллерийских средств на огневых позициях, один склад боеприпасов и один зенитно-ракетный комплекс противника.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте. Сегодня 560-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В новом онлайне «Медуза» будет рассказывать о ходе боевых действий и связанных с ними событиях в остальном мире.
Хронику предыдущего дня войны читайте здесь.