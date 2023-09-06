Верховная рада одобрила назначение Рустема Умерова на пост министра обороны Украины

Депутаты украинского парламента одобрили назначение Рустема Умерова министром обороны, сообщает «Громаське».

Кандидатуру Умерова поддержали 338 депутатов, один воздержался, еще 21 в голосовании не участвовал.

На этом посту Умеров сменил Алексея Резникова, возглавлявшего Минобороны Украины с ноября 2021 года.

До того, как президент Украины Владимир Зеленский выдвинул кандидатуру Умерова на пост министра обороны, он возглавлял Фонд государственного имущества.