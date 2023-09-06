Верховная рада одобрила назначение Рустема Умерова на пост министра обороны Украины
Источник: Громадське
Депутаты украинского парламента одобрили назначение Рустема Умерова министром обороны, сообщает «Громаське».
Кандидатуру Умерова поддержали 338 депутатов, один воздержался, еще 21 в голосовании не участвовал.
На этом посту Умеров сменил Алексея Резникова, возглавлявшего Минобороны Украины с ноября 2021 года.
До того, как президент Украины Владимир Зеленский выдвинул кандидатуру Умерова на пост министра обороны, он возглавлял Фонд государственного имущества.