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Верховная рада одобрила назначение Рустема Умерова на пост министра обороны Украины

Источник: Громадське

Депутаты украинского парламента одобрили назначение Рустема Умерова министром обороны, сообщает «Громаське».

Кандидатуру Умерова поддержали 338 депутатов, один воздержался, еще 21 в голосовании не участвовал.

На этом посту Умеров сменил Алексея Резникова, возглавлявшего Минобороны Украины с ноября 2021 года.

До того, как президент Украины Владимир Зеленский выдвинул кандидатуру Умерова на пост министра обороны, он возглавлял Фонд государственного имущества.

Подробнее о Резникове и Умерове