Российские войска обстреляли Константиновку в Донецкой области. Погибли 17 человек, в том числе ребенок. Десятки людей пострадали

Российские войска днем 6 сентября обстреляли в Донецкой области. В первых сообщениях говорилось, что российские войска ударили С-300 по центральному рынку. Власти Донецкой области, в свою очередь, сообщили, что тип оружия, из которого был нанесен удар по городу, уточняется.

По последним данным, погибли 17 человек, ранены 32 человека, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко. Представитель Донецкой областной военной администрации Татьяна Игнатченко заявила о 34 раненых. Все пострадавшие — мирные жители, утверждают украинские СМИ. Среди погибших есть ребенок, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Среди пострадавших — один спасатель.

По предварительным данным прокуратуры, на рынке, по которому пришелся удар, повреждены 20 магазинов, линии электропередач, административное здание и пятый этаж жилого дома. Полностью сгорели легковые автомобили и восемь торговых объектов. Поисково-спасательная операция завершена. Прокуратура начала расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Украинские телеграм-каналы опубликовали фото и видео последствий удара по Константиновке.

Президент Украины Владимир Зеленский после удара по Константиновке призвал «как можно быстрее победить русское зло».

Когда кто-то в мире еще пытается иметь дело с чем-то российским, это означает закрывать глаза на реальность. Наглость зла. Дерзость подлости. Полномасштабная бесчеловечность.

В настоящее время артиллерия российских террористов убила 16 человек в городе Константиновка, Донецкая область. Обычный рынок. Магазины. Аптека. Люди, которые ничем не провинились. Много раненых. К сожалению, количество погибших и пострадавших может еще возрасти. Мои соболезнования всем, кто потерял родных! Как можно быстрее надо победить это русское зло.

Зеленский также опубликовал видео удара по Константиновке.

Обстрел Константиновки в Донецкой области Meduza

Зеленский также заявил, что войска РФ ударили в Константиновке по гражданскому месту, где нет воинских частей. Президент Украины сказал об этом на встрече с журналистами после переговоров с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Киеве. Слова Зеленского приводит пресс-служба офиса президента Украины:

Очередной умышленный теракт Российской Федерации. Мы понимаем, что там происходит, с чего они ударили по нам. Они всегда бьют в этом регионе. А сейчас они намеренно прицельно ударили по рынку. Удар просто по рынку, по магазинам, по аптеке. Я много раз был в Константиновке со своей командой, и кто знает это место, прекрасно ориентируется, что это гражданское место. Там и близко нет никаких воинских частей.

По словам Зеленского, «когда на фронте происходят успешные наступательные шаги сил обороны Украины, россияне всегда бьют по гражданским гражданам», говорится в сообщении офиса президента Украины.

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