Российские войска обстреляли Константиновку Донецкой области. Погибли 16 человек
Источник: Громадське
По меньшей мере 16 человек погибли при обстреле Константиновки Донецкой области, сообщает «Громадьске» со ссылкой на Донецкую областную администрацию. Украинские власти обвинили в обстреле российские войска. Такие же данные о погибших приводит корреспондент «Радио Свобода» с места происшествия.
Ранены 18 человек, сообщили «Громадьске» в администрации. Информация о типе вооружений, использованных при обстреле, уточняется.