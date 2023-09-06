Российские войска обстреляли Константиновку Донецкой области. Погибли 16 человек

Что известно об ударе по Константиновке Российские войска обстреляли Константиновку в Донецкой области. Погибли 16 человек

По меньшей мере 16 человек погибли при обстреле Константиновки Донецкой области, сообщает «Громадьске» со ссылкой на Донецкую областную администрацию. Украинские власти обвинили в обстреле российские войска. Такие же данные о погибших приводит корреспондент «Радио Свобода» с места происшествия.

Ранены 18 человек, сообщили «Громадьске» в администрации. Информация о типе вооружений, использованных при обстреле, уточняется.

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