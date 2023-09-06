Глава Госдепа Энтони Блинкен приехал в Киев

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев утром 6 сентября, сообщает CNN.

В начале визита Блинкен сделал короткую остановку в посольстве США, после чего вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой посетил Берковецкое кладбище, где, в частности, похоронены украинцы, погибшие в ходе российского вторжения.

Кулеба отметил, что Блинкен стал «первым коллегой, который начал свой день в Киеве с того, что отдал дань памяти нашим павшим героям».

Государственный секретарь США Энтони Блинкен (справа) и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на Аллее Героев на Берковецком кладбище Пресс-служба МИД Украины / AP / Scanpix / LETA

Энтони Блинкен прибыл в МИД Украины для встречи с министром иностранных дел Brendan Smialowski / AFP / Scanpix / LETA

В ходе визита Блинкен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, от которого, заявил источник CNN, власти США хотят узнать, как украинская армия «собирается продвигаться вперед в ближайшие недели».

Высокопоставленный сотрудник Госдепа добавил, что Блинкен может объявить о новом пакете помощи Украине на более чем один миллиард долларов.

Энтони Блинкен прибыл в Киев с третьим официальным визитом с момента полномасштабного вторжения войск России в Украину. В апреле 2022 года он вместе с главой Пентагона Ллойдом Остином приехал в Киев через несколько недель после отступления войск РФ из Киевской области. Во второй раз Блинкен приезжал в Киев в сентябре 2022 года, когда ВСУ освобождали захваченные территории Харьковской области. Кроме того, Блинкен ненадолго заезжал на территорию Украины в марте 2022 года, когда на границе встречался с Дмитрием Кулебой.

Третий официальный визит Блинкена в Киев проходит на фоне наступательной операции, которую Вооруженные силы Украины ведут на юге страны. 3 сентября командующий группировкой «Таврия», генерал ВСУ Александр Тарнавский заявил, что украинские военные прорвали первую из трех, самую укрепленную линию обороны российских войск на южном фронте.

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