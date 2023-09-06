Глава Госдепа Энтони Блинкен приехал в Киев
Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев утром 6 сентября, сообщает CNN.
В начале визита Блинкен сделал короткую остановку в посольстве США, после чего вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой посетил Берковецкое кладбище, где, в частности, похоронены украинцы, погибшие в ходе российского вторжения.
Кулеба отметил, что Блинкен стал «первым коллегой, который начал свой день в Киеве с того, что отдал дань памяти нашим павшим героям».
В ходе визита Блинкен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, от которого, заявил источник CNN, власти США хотят узнать, как украинская армия «собирается продвигаться вперед в ближайшие недели».
Высокопоставленный сотрудник Госдепа добавил, что Блинкен может объявить о новом пакете помощи Украине на более чем один миллиард долларов.
Энтони Блинкен прибыл в Киев с третьим официальным визитом с момента полномасштабного вторжения войск России в Украину. В апреле 2022 года он вместе с главой Пентагона Ллойдом Остином приехал в Киев через несколько недель после отступления войск РФ из Киевской области. Во второй раз Блинкен приезжал в Киев в сентябре 2022 года, когда ВСУ освобождали захваченные территории Харьковской области. Кроме того, Блинкен ненадолго заезжал на территорию Украины в марте 2022 года, когда на границе встречался с Дмитрием Кулебой.
Третий официальный визит Блинкена в Киев проходит на фоне наступательной операции, которую Вооруженные силы Украины ведут на юге страны. 3 сентября командующий группировкой «Таврия», генерал ВСУ Александр Тарнавский заявил, что украинские военные прорвали первую из трех, самую укрепленную линию обороны российских войск на южном фронте.