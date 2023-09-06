США объявили о поставках Украине снарядов с обедненным ураном для танков Abrams

США предоставят Украине новый пакет военной помощи на 175 миллионов долларов, куда войдут снаряды с для американских танков Abrams. Об этом заявило Министерство обороны США.

В сообщении ведомства говорится, что Вашингтон предоставляет Киеву дополнительную помощь, чтобы удовлетворить критические потребности Украины в сфере безопасности и обороны.

Помимо 120-мм танковых боеприпасов с обедненным ураном в новый пакет помощи вошло оборудование для поддержки украинских систем ПВО Украины, дополнительные боеприпасы для ракетных систем HIMARS и другое вооружение и оборудование.

Как отмечает Пентагон, нынешний пакет помощи станет 46-м траншем администрации президента США Джо Байдена, который предоставили Украине с августа 2021 года.

Еще до официального объявления Пентагона пресс-секретарь ведомства Сабрина Сингх заявила в интервью CNN, что США уверены в том, что украинцы будут ответственно использовать снаряды с обедненным ураном, если их предоставят ВСУ.

Ожидается, что первые танки Abrams поступят в Украину в середине сентября, сообщало Politico со ссылкой на источники.

США не первая страна, поставившая Украине снаряды с обедненным ураном. В марте британское министерство обороны объявило, что поставит такие снаряды вместе с танками Challenger-2.

В ответ на решение Лондона президент РФ Владимир Путин заявил, что «коллективный Запад начинает уже применять оружие с ядерным компонентом». Власти Великобритании обвинили Путина в «намеренном дезинформировании». На этом фоне президент РФ объявил, что Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие.

О снарядах с обедненным ураном

«Это пугалки для неподготовленного населения» Украина получит британские снаряды с обедненным ураном. Эксперт по ядерной политике Максим Старчак — о том, зачем власти РФ преувеличивают их опасность

О снарядах с обедненным ураном

«Это пугалки для неподготовленного населения» Украина получит британские снаряды с обедненным ураном. Эксперт по ядерной политике Максим Старчак — о том, зачем власти РФ преувеличивают их опасность