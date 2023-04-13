Польша намерена начать производство снарядов с обедненным ураном для танков Abrams

Польша хочет создать на своей территории центр по обслуживанию американских танков Abrams, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита в США, пишет Reuters.

«Я хочу, чтобы сервисный центр для танков Abrams для всей Европы, для поддержания их боевой готовности, располагался в Польше. Это возможно, я веду переговоры по этому поводу», — сказал Моравецкий.

Он отметил, что Польша также хочет производить боеприпасы с для танков Abrams. «Мы также стремимся к тому, чтобы производство сердечников для боеприпасов с обедненным ураном для Abrams разместили в Польше», — заявил Моравецкий.

Польский премьер добавил что не позднее июня Польша получит 14 танков Abrams взамен советских танков, безвозмездно переданных Украине для борьбы с российским вторжением.

В марте министерство обороны Великобритании сообщило, что вместе с танками Challenger-2 отправит в Украину бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран. В ответ на это президент РФ Владимир Путин заявил, что «коллективный Запад начинает уже применять оружие с ядерным компонентом». Власти Великобритании обвинили Путина в «намеренном дезинформировании». На этом фоне президент РФ объявил, что Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие.

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