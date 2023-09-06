Социальный фонд России перестал публиковать данные из Федерального реестра инвалидов. На их основе журналисты писали о раненых на войне

перестал публиковать данные Федерального реестра инвалидов (ФРИ). Как обнаружила «Медиазона», с сайта ФРИ пропал раздел «Аналитика».

При переходе на страницу раздела появляется сообщение об ошибке 404: «Извините, кажется, что страница, которую вы искали, больше не существует или, возможно, была перемещена».

Издание отмечает, что до августа 2023 года в разделе «Аналитика» каждый месяц публиковали данные о количестве людей с инвалидностью, получивших соответствующий официальный статус в каждом субъекте РФ. Среди прочего в реестре регулярно появлялись данные о россиянах, получивших инвалидность вследствие военной травмы. На основе этой информации «Медиазона» рассчитывала количество людей с инвалидностью, получивших ранение на войне в Украине.

В пресс-службе Социального фонда журналистам отказались сообщить, почему данные засекретили. «Пожалуйста, обратитесь за этими данными в Росстат», — ответили в ведомстве на запрос издания.

Последние данные, которые были опубликованы в исчезнувшем разделе, относились к концу июня 2023 года. По подсчетам «Медиазоны», к началу лета статус военного инвалида после полномасштабного российского вторжения в Украину получили более пяти тысяч человек.

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