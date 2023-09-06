В Хабаровском крае будут судить бывшего милиционера, чей сын погиб в Украине Обвиняемый опубликовал антивоенный тикток в чате, где сидел старший лейтенант полиции

Страница Сергея Калалба во «ВКонтакте»

В суд города Николаевск-на-Амуре в Хабаровском крае поступило уголовное дело в отношении жителя рабочего поселка Охотск Сергея Калалба, обвиняемого в повторной «дискредитации» российской армии (часть 1 статьи 280.3 УК). Об этом сообщается на сайте суда. Внимание на это обратила «Медиазона».

Дело против 54-летнего Сергея Калалба — бывшего милиционера и строителя — возбудили после того, как 21 февраля 2023 года он опубликовал антивоенный тикток в вотсап-чате «Калалб-ур (на грани фола)», который сам же и администрирует (в чате состоят 80 человек). На записи, как писали «Сибирь.Реалии», некая женщина говорит: «Девочки, зачем вы на войну посылаете своих детей? Идите в министерство обороны и просите, чтобы их убрали оттуда».

Ролик увидел местный участковый старший лейтенант Степан Приходько, который вступил в чат по ссылке-приглашению. Через два дня после публикации видео участковый сообщил Калалбу, что тот стал фигурантом уголовного дела о «дискредитации» армии. В конце февраля Сергея Калалба допросили в СК, у него прошел обыск. Суд избрал Калалбу меру пресечения в виде запрета определенных действий — ему нельзя пользоваться интернетом. По обвинению в «дискредитации» ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В августе 2022 года Николаевский-на-Амуре городской суд оштрафовал Калалба на 30 тысяч рублей по административному протоколу по статье о «дискредитации» армии РФ (статья 20.3.3 КоАП) за обсуждение войны в Украине. К материалам дела, как сообщали «Сибирь.Реалии», прилагались 378 скриншотов чата «Калалб-ур» с роликами и высказываниями Калалба за три месяца. Протокол в отношении Калалба составил старший лейтенант Степан Приходько.

В марте 2022 года, вскоре после полномасштабного российского вторжения в Украину, на войне погиб сын Сергея Калалбы — 32-летний офицер российской армии Никита Коваленко. Калалб рассказывал журналистам, что долго не общался с сыном.

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