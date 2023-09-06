В России создали центр переподготовки участников войны в Украине. Они будут учить детей «основам защиты Родины»
Источник: ТАСС
В России создали центр профессиональной переподготовки участников войны в Украине для преподавания в школах «Основ безопасности и защиты Родины», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения РФ Сергея Кравцова.
По словам министра, центр был создан на базе Государственного университета просвещения. Переподготовку смогут пройти «ветераны СВО, участники боевых действий».
О том, что в российских школах «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) заменят «Основами безопасности и защиты Родины» стало известно в июне. Новый предмет планируется ввести в школьную программу с 1 сентября 2024 года. При этом курс начальной военной подготовки в рамках уроков ОБЖ российские власти ввели уже с 1 сентября 2023 года.