В России создали центр переподготовки участников войны в Украине. Они будут учить детей «основам защиты Родины»

В России создали центр профессиональной переподготовки участников войны в Украине для преподавания в школах «Основ безопасности и защиты Родины», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

По словам министра, центр был создан на базе Государственного университета просвещения. Переподготовку смогут пройти «ветераны , участники боевых действий».

О том, что в российских школах «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) заменят «Основами безопасности и защиты Родины» стало известно в июне. Новый предмет планируется ввести в школьную программу с 1 сентября 2024 года. При этом курс начальной военной подготовки в рамках уроков ОБЖ российские власти ввели уже с 1 сентября 2023 года.

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