В Украине волонтеры гуманитарной организации Road to Relief попали под российский обстрел. Погибли два человека

В Донецкой области волонтеры гуманитарной организации Road to Relief попали под российский обстрел, в результате чего погибли два человека, сообщила Road to Relief в своем инстаграме.

По данным организации, утром 10 сентября волонтеры выехали из Славянска в направлении Бахмута. В машине было четыре человека.

«Когда они проезжали через Часов Яр, их машина подверглась нападению со стороны российских войск. В результате прямого попадания машина перевернулась и загорелась», — говорится в сообщении организации.

В результате произошедшего погибли волонтер из Канады Энтони Игнат и волонтер из Испании Эмма Игуаль, директор Road to Relief. Ее смерть подтвердили глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес, пишет газета El Mundo.

Кроме того, тяжелые осколочные ранения и ожоги получили волонтеры из Германии и Швеции Рубен Мавик и Йохан Матиас Тир. Сейчас они находятся в больнице.

Организация Road to Relief появилась в марте 2022 года. Она занимается гуманитарной помощью жителям украинских населенных пунктов, находящихся на линии фронта, и эвакуацией людей из зоны боевых действий.

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