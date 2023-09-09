Война Пятьсот шестьдесят третий день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 8 сентября читайте здесь.
Умерла одна из пострадавших в результате обстрела города Сумы утром 8 сентября. Об этом сообщили в военной администрации Сумской области.
Удар пришелся по жилому сектору Сум. Накануне сообщалось, что при обстреле были ранены четыре человека.
В оккупированном Донецке заметили флаг Украины, летающий над городом на воздушных шарах. Видео опубликовали местные паблики и украинские СМИ.
74 человека получили ранения при ударе по Кривому Рогу 8 сентября, сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул. В больницах находятся 34 человека, трое из них в тяжелом состоянии.
Утром 8 сентября в Кривом Роге ракетным ударом было разрушено здание полиции и повреждены соседние жилые дома. Ранее было известно об одном погибшем и 73 раненых в результате обстрела.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки войска РФ нанесли 13 ракетных и 64 авиационных ударов, совершили более 50 обстрелов из систем залпового огня как по позициям ВСУ, так и по гражданским объектам Украины.
- За сутки российские военные атаковали Украину 20 дронами-камикадзе типа «Шахед-136/131», 16 из которых были уничтожены.
- Произошло более 30 боевых столкновений. ВСУ отразили атаки противника в районах Новокалинового, Красногоровки и Пречистовки Донецкой области и продолжают держать оборону возле Авдеевки и Марьинки.
- На купянском, лиманском и бахмутском направлениях войска РФ пытаются прорвать оборону ВСУ в районах Синьковки, Новоегоровки, Орехово-Василевки и юго-восточнее Дибровы, а также вернуть под свой контроль позиции в районах Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки.
- На авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях ВСУ «имеют инициативу» и проводят штурмы. Украинские военные продолжают наступление на мелитопольском направлении.
- В свою очередь армия РФ перебрасывает на мелитопольское направление наиболее боеспособные части воздушно-десантных войск и пытается восстановить утраченное положение. В районе Работино Запорожской области ВСУ отразили более 10 атак противника.
- Украинская авиация нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники, а также по одному удару по пункту управления и по позиции зенитно-ракетного комплекса противника.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили склад боеприпасов, девять артиллерийских средств, шесть пунктов управления и станцию радиоэлектронной борьбы противника.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Здравствуйте. Начинается 563-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что все это время вы с нами.