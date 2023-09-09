Война Пятьсот шестьдесят третий день. Онлайн «Медузы»

74 человека получили ранения при ударе по Кривому Рогу 8 сентября, сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул. В больницах находятся 34 человека, трое из них в тяжелом состоянии.

Утром 8 сентября в Кривом Роге ракетным ударом было разрушено здание полиции и повреждены соседние жилые дома. Ранее было известно об одном погибшем и 73 раненых в результате обстрела.