Война Пятьсот шестьдесят второй день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 7 сентября читайте здесь, а главные фотографии прошедшего дня смотрите здесь.
Главные новости:
- В Кривом Роге в результате ракетного удара по зданию полиции пострадали более 50 человек, еще один погиб.
- В Херсонской области при взрыве российской авиабомбы погибли три мирных жителя.
- При обстреле города Сумы ранены три человека. В Запорожье — один раненый в ходе российского обстрела.
- Войска РФ пятый раз за неделю атаковали беспилотниками Одесскую область.
- Власти Кубы сообщили об аресте 17 подозреваемых по делу о вербовке на войну в Украине.
- Илон Маск заявил, что Starlink не работает в Крыму. И он отказался его включать, чтобы не дать украинским беспилотникам атаковать флот РФ в Севастополе.
Полиция задержала подозреваемого в нападении в Батайске Ростовской области на наемника ЧВК Вагнера, участвовавшего в войне в Украине, сообщило региональное управление Следственного комитета РФ.
Задержанному, имя которого в сообщении СК не указывается, предъявлено обвинение в покушении на убийство из хулиганских побуждений (ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Следствие ходатайствует о заключении его под стражу.
В начале сентября в ходе конфликта в батайском парке имени Ленина 28-летний наемник ЧВК Вагнера, участвовавший в войне в Украине, был ранен из травматического пистолета. СМИ сообщали, что один из участников конфликта 12 раз выстрелил в наемника, в том числе в голову.
52 пострадавших: обновленные данные о ракетном ударе по Кривому Рогу от Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям
На 21-летнего жителя Севастополя Глеба Малкова завели уголовное дело о надругательстве над российским флагом (статья 329 УК), пишет «База».
По данным телеграм-канала, 25 августа Малков разгромил в центре города стихийный мемориал в память о погибших лидерах ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина — он пнул их портреты и наступил на российский флаг.
Пророссийский блогер Александр Талипов публиковал видео, на которой севастополец объяснял, что пнул флаг в знак протеста против нападения России на «его страну» — Украину. Позже он опубликовал видео с извинениями Малкова.
Как отмечает «ОВД-Инфо», на сайте Ленинского районного суда Севастополя есть карточка административного дела в отношении Малкова по статье о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП), рассмотренного 26 августа. Какое наказание по ней назначено, неизвестно. 4 сентября в суд поступило административное дело против Малкова о «дискредитации» армии РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП), его рассмотрение назначено на октябрь.
Российские войска обстреляли Херсонскую область, сообщает глава МВД Украины Игорь Клименко.
В результате взрыва авиабомбы в селе Отрадокаменка в Бериславском районе погибли три мирных жителя — две женщины и один мужчина. Еще четыре местных жителя получили ранения.
Евросоюз осудил приговор, вынесенный учредителю хакасского издания «Новый фокус» Михаилу Афанасьеву по делу о «фейках» про армию РФ.
«Журналист Михаил Афанасьев приговорен к 5,5 годам колонии по абсурдному обвинению в распространении „недостоверной информации“ об агрессии России против Украины. Это вопиющее нарушение свободы СМИ в русле кремлевской цензуры военного времени. ЕС поддерживает российские независимые СМИ», — говорится в заявлении главного пресс-секретаря ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петера Стано.
Поводом к уголовному преследованию Афанасьева стала статья «Нового фокуса» об 11 бойцах ОМОНа Росгвардии по Хакасии, которые отказались воевать в Украине.
Премьер Эстонии Кая Каллас призвала граничащие с Россией страны ввести против нее единое торговое эмбарго.
Как пишет ERR, ежедневно из Эстонии в Россию завозят электронику, заводское оборудование, продукты питания и пластмассы. При этом Эстония не может самостоятельно перекрыть границу, иначе эстонские предприятия пострадают.
Эмбарго планируют обсудить с министрами иностранных дел Литвы, Латвии, Польши и Финляндии.
По мнению Каллас, ключевой страной в этом вопросе является Финляндия.
Ранее эстонские СМИ выяснили, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу Каи Каллас Арво Халлику, продолжает осуществлять перевозки в Россию во время войны в Украине.
Кая Каллас принесла официальные извинения за это, а ее муж заявил, что продаст свою долю в Stark Logistics.
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Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает о 44 раненых в результате ракетного удара по Кривому Рогу.
За психологической помощью обратились еще 68 человек.
На севере Крыма силы ПВО сбили украинский беспилотник. Об этом сообщает глава аннексированного полуострова Сергей Аксенов. Других подробностей произошедшего он не привел.
СБУ объявила о задержании по «горячим следам» гражданки РФ, которая, как утверждается, корректировала российские ракетные удары и атаки дронов по Сумам 7 сентября.
По версии спецслужбы, россиянка, имеющая вид на жительство в Украине, начала работать на российское ГРУ с началом полномасштабного вторжения, собирая информацию о местоположении украинских военных.
Подозреваемая обходила территорию города Сумы якобы по своим делам или «втемную» выспрашивала «нужные» сведения у знакомых. Помимо этого она подыскивала единомышленников для создания в Сумах агентурной сети по заданию ГРУ, утверждает украинская спецслужба.
Задержанной грозит пожизненное заключение.
В Кривом Роге уже почти 40 пострадавших
Число пострадавших в результате ракетного удара по Кривому Рогу возросло до 32 человек. Большинство раненых находятся в состоянии средней тяжести, сообщили в администрации Днепропетровской области.
Повреждены три административных здания, в том числе отделение полиции, а также семь жилых домов.
Погиб один полицейский.
На бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева, который с 2014 года живет в Украине, завели новое уголовное дело — об организации деятельности «нежелательной» организации (часть 3 статьи 284.1 УК), сообщает издание «Осторожно, новости».
По данным журналистов, поводом для преследования стали «Съезды народных депутатов», которые Пономарев проводит за рубежом с ноября 2022 года и позиционирует как переходный парламент РФ.
В апреле Генпрокуратура объявила «нежелательной» в России деятельность Съезда народных депутатов РФ, заявив, что его участники «отрицают территориальную целостность РФ, выступают с сепаратистскими лозунгами».
Ранее в отношении Пономарева было возбуждено дело о «фейках» про армию РФ (статья 207.3 УК), полиция в рамках расследования проводила массовые обыски в семи регионах РФ.
Число раненых в результате ракетного удара по жилому сектору города Сумы выросло до трех человек, сообщает Национальная полиция Украины.
По предварительным данным, в ходе российского обстрела утром 8 сентября повреждены по меньшей мере 20 домов и восемь автомобилей.
Из-под завалов спасены пожилая пара, а также собака.
По данным офиса генпрокурора Украины, число раненых в Кривом Роге возросло до 26 человек. Погиб один полицейский.
Ракетный удар был нанесен войсками РФ по зданию местной полиции утром 8 сентября.
«В результате вражеской атаки произошел пожар. Взрывной волной и обломками выбиты окна в близлежащих многоэтажках, машинах и другой гражданской инфраструктуре», — сообщает прокуратура.
По факту обстрела начато расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны, сопряженным с умышленным убийством (часть 2 статьт 438 УК Украины).
Российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, сообщает глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак.
Обстрелу подверглось здание местной полиции, также повреждены близлежащие жилые дома. По данным МВД Украины, погиб один полицейский, еще 25 человек ранены.
ФСБ заявила, что предотвратила теракт на железнодорожном транспорте
Спецслужба опубликовала оперативную съемку с задержанным жителем Севастополя, который якобы по заданию военной разведки Украины собирал сведения об объектах Минобороны, точках ПВО и передвижениях кораблей в аннексированном Крыму.
Как утверждается, теракт планировался «в целях нарушения воинских перевозок».
У задержанного найден тайник с самодельной бомбой, «изготовленной на основе пластичного взрывчатого вещества иностранного производства».
Подозреваемый заключен под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело (по какой статье, не уточняется).
Разрушенная школа в Орехове, 7 сентября
Город Орехов находится в нескольких километрах от линии фронта в Запорожской области. Местная школа действовала как центр раздачи гуманитарной помощи до тех пор, пока здание не разрушили два последовательных авиаудара.
Местная жительница Любовь Жарова рассказала, что выжила при обстреле благодаря своей собаке. После первого удара она выбежала за ней из здания школы. В результате второго удара по школе погибли семь человек.
Сейчас Любовь живет в Запорожье, но иногда приезжает в родной город и привозит гуманитарную помощь. До войны в Орехове проживало более 14 тысяч человек, сейчас там остались около 700 жителей.
В Чите 21-летнюю местную жительницу обвинили в госизмене. Забайкальский краевой суд продлил срок ареста подозреваемой до ноября 2023 года.
По версии следствия, девушка, имя которой не называется, фотографировала эшелоны с военной техникой на железной дороге и мобилизованных в аэропорту Читы, отправлявшихся на войну в Украину. Затем она отправляла фото и видео пограничнику из Украины, с которым познакомилась по переписке.
Как утверждается в пресс-релизе суда, подозреваемая полностью признала свою вину. Она является «ярым противником» войны в Украине и открыто выражала свою позицию в соцсетях. Со временем она хотела уехать в Украину, добавили в суде.
Изменение маршрутов самолетов из-за атак беспилотников на Москву приводят к дополнительным расходам перевозчиков, сказал в интервью РБК генеральный директор лоукостера «Победа» Дмитрий Тыщук.
«Если борт шел во Внуково, а сел в Шереметьево — это примерно час полета дополнительного времени и соответствующие расходы в себестоимости авиакомпании», — сообщил Тыщук.
Оценку потерь в денежном выражении он давать не стал, но другие участники рынка сказали РБК, что час полета среднемагистрального Boeing 737-800 (в парке «Победы» 41 такой самолет) стоит примерно 750–800 тысяч рублей.
Два человека пострадали в результате российского обстрела города Сумы утром 8 сентября, сообщает военная администрация Сумской области.
Удар пришелся по жилому сектору. Согласно обновленным данным, разрушен двухэтажный жилой дом, повреждения получили еще более 20 домов и восьми транспортных средств.
Из-под завалов спасены мужчина 1953 года рождения и женщина 1958 года рождения.
Константиновка, 7 сентября
Владимир Зеленский встретился в Киеве с британским актером Стивеном Фраем. Кадры встречи, которую президент Украины охарактеризовал как «сердечную и дружескую», опубликованы в соцсетях Зеленского.
«Мы говорили о самых разных аспектах украинской жизни: о культуре, стойкости и храбрости нашего народа. Я поблагодарил его за поддержку Украины. Мы все надеемся на восстановление справедливого мира», — отметил украинский лидер.
Индия стала ключевым потребителем российских углеводородов после начала полномасштабной войны в Украине и разрыва России с Западом. Однако значительную часть экспорта Нью-Дели оплачивал в рупиях — а индийскую валюту невозможно беспрепятственно обменять на другую валюту внутри страны или вывезти за рубеж без санкции индийского ЦБ.
В результате миллиарды рупий осели на счетах российских экспортеров в Индии — и до сих пор, несмотря на все усилия российских властей, остаются, по сути, заблокированы внутри страны.
«Медуза» узнала у экспертов, во сколько можно оценить объем застрявших в Индии денег, почему переговоры об их конвертации до сих пор не принесли успеха и какое влияние эти рупии оказали на курс рубля, обвалившийся летом.
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск прокомментировал сообщение телеканала CNN о том, что в 2022 году он поручил отключить спутники Starlink рядом с побережьем аннексированного Крыма, чтобы сорвать атаку ВСУ на российский военно-морской флот.
CNN сообщил об этом со ссылкой на биографию Маска, написанную Уолтером Айзексоном. По данным канала, бизнесмен посчитал, что этой атакой Киев «заходит слишком далеко» и Москва может ответить применением ядерного оружия. В результате атака ВСУ не удалась.
Маск, комментируя эту информацию, написал в своей соцсети Х: «Регионы действия Starlink, о которых идет речь, не были активированы. SpaceX ничего не деактивировала».
«Поступила экстренная просьба от властей активировать Starlink на всем пути до Севастополя. Очевидная цель заключалась в том, чтобы потопить большую часть российского флота, стоявшего на якоре. Если бы я согласился на их просьбу, то SpaceX была бы явно замешана в крупном военном акте и эскалации конфликта», — пояснил Маск.
Он также добавил, что, по его мнению, стороны должны заключить перемирие.
Правоохранительные органы Кубы объявили об аресте 17 человек по подозрению в причастности к вербовке кубинских граждан для участия в войне в Украине на стороне России, сообщает Reuters.
Среди арестованных, заявил в телеэфире представитель МВД Кубы Сезар Родригес, предполагаемый организатор преступной сети.
Подробности расследования и имена задержанных Родригес раскрывать не стал, заявив лишь, что, по данным МВД, глава преступной сети действовал при непосредственной поддержке двух местных жителей.
- В начале сентября Минобороны Великобритании в своем ежедневном обзоре отмечало, что российские власти пытаются пополнить ряды вооруженных сил, вербуя для участия в войне в Украине иностранных граждан, в первую очередь, их соседних с Россией стран.
7 сентября вступил в силу указ Лукашенко, который запрещает получать паспорта и оформлять доверенности за пределами Беларуси. Кроме того, сотрудники белорусских посольств и консульств за границей получат право конфисковывать паспорта на территории дипучреждений.
Теперь, чтобы оформить новый документ, необходимо приехать в Беларусь и обратиться в паспортный стол по месту жительства: исключений в законе нет. Попросить родственников сделать это по доверенности тоже нельзя: совершеннолетний гражданин обязан получать документы лично.
Сколько всего белорусов сейчас живет за границей? Чем им это грозит? И могут ли российские власти последовать этому примеру?