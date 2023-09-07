В Брянске беспилотник атаковал «промышленный объект». В одном из административных зданий начался пожар

Украинский беспилотник атаковал промышленный объект в Брянске, сообщил в своем телеграм-канале губернатор области Александр Богомаз.

«В результате произошло возгорание административного здания. Пострадавших нет. На месте работают пожарные расчеты, оперативные и экстренные службы», — написал Богомаз.

Телеграм-канал «Типичный Брянск» пишет, что беспилотник атаковал территорию завода микроэлектроники .

Пресс-служба Минобороны РФ утверждает, что над Брянском были перехвачены два БПЛА самолетного типа. Уточняется, что один из них был уничтожен в воздухе.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в ночь на 7 сентября в регионе были сбиты три украинских беспилотника. По его словам, обломками одного из дронов были повреждены «остекление здания железнодорожного вокзала Брянск I, привокзальная площадь и несколько автомобилей». Позднее губернатор отчитался о еще одном сбитом беспилотнике в районе железнодорожного полотна вокзала Брянск I.