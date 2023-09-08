Зеленский: «Путин убил Пригожина, такая информация у нас есть»

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина «убил» российский президент Владимир Путин. Об этом он сказал, выступая в Киеве, передает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на корреспондента.

«Путин сдулся — как человек, как политик. Он убил Пригожина — по крайней мере, такая информация у нас есть», — сказал Зеленский.

Зеленский не уточнил, на основании каких именно данных сделал вывод о возможной причастности Путина к гибели Пригожина.

Он добавил, что гибель Пригожина для Украины — «это на одного террориста меньше».

«Моральный дух россиян упал, потому что они прикрывались вагнеровцами, бросали вперед, им возвращаться назад [было] нельзя. Я думаю, что эту защиту, прикрывающуюся жизнями наемников, вагнеровцев, — они это потеряли. Для нас это определенно плюс», — заключил президент Украины.

Вечером 23 августа самолет Евгения Пригожина потерпел крушение в Тверской области, все находившиеся на борту 10 человек, в том числе основатель ЧВК Вагнера, а также командир группировки Дмитрий Уткин, погибли. Причины крушения официально пока не названы. После крушения самолета Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта (статья 263 УК РФ).

Среди неофициальных версий самая распространенная — взрыв на борту. В США, по сообщениям западных СМИ, допускают, что в бизнес-джет Пригожина заложили бомбу. Чиновники стран Запада считают, что приказ уничтожить самолет отдал лично Путин. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти предположения «ложью абсолютной». Он также сказал, что в качестве одной из основных версий крушения самолета рассматривается «намеренное злодеяние».

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