Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, почему расследование крушения самолета основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина не будет международным.

Песков, в частности, напомнил, что расследование ведет Следственный комитет РФ. «Это именно наше российское расследование», — сказал он, добавив, что «речь о каком-то международном расследовании идти не может» (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»).

Кроме того, сказал пресс-секретарь президента РФ, международное расследование нельзя проводить, поскольку в качестве одной из основных версий этого происшествия рассматриваются умышленные действия.

Очевидно, что существуют разные версии, среди которых намеренное злодеяние, скажем так.

Песков комментировал ответ Межгосударственного авиационного комитета ( ) на обращение бразильских авиавластей (самолет Пригожина произвела компания Embraer из Бразилии). Бразильский Центр изучения и предотвращения авиационных происшествий сообщил МАК, что готов принять участие в расследовании, если получит соответствующее приглашение и если расследование будет проводиться по международным правилам.

МАК ответил, что так как разбившийся самолет выполнял внутренний рейс, то расследование, по правилам Международной организации гражданской авиации (ICAO), проводят местные авиавласти.

Расследование крушения самолета Пригожина, разбившегося 23 августа, ведут как МАК, так и Следственный комитет РФ. СК расследует дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Официально никаких версий крушения самолета МАК и СК пока не выдвигали. Среди неофициальных версий самая распространенная — взрыв на борту. Также выдвигалась версия о том, что самолет сбили ракетой.

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