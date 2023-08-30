МАК заявил, что будет расследовать крушение самолета Embraer Евгения Пригожина по своим, а не международным правилам

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) заявил, что в данный момент не собирается расследовать крушение самолета Embraer Евгения Пригожина по международным правилам.

Бразильский центр изучения и предотвращения авиационных происшествий ( ) и компания Embraer ранее сообщили, что готовы принять участие в расследовании причин крушения самолета Пригожина, если получат соответствующее приглашение от МАК и если расследование будет проводиться по международным правилам.

При этом глава CENIPA Марсело Морено ранее подчеркнул, что МАК не обязан приглашать бразильскую сторону, но если такое приглашение поступит, то будет принято.

Однако в МАК, пишет Reuters со ссылкой на бразильские СМИ, ответили, что не будут проводить расследование по международным правилам. Разбившийся самолет выполнял внутренний рейс, поэтому расследование относится к компетенции Межгосударственного авиационного комитета и будет проводиться по его правилам.

Это, как отмечает агентство, соответствует правилам Международной организации гражданской авиации (ICAO), по которым рейс самолета Пригожина считается внутренним и расследуют причины его крушения местные авиавласти.

При этом, пишет Reuters, западные эксперты отмечают, что расследование без участия бразильской стороны скорее всего вызовет сомнения в его объективности с учетом того, что существуют подозрения в причастности властей России к крушению самолета.

Самолет Евгения Пригожина Embraer Legacy 600, произведенный бразильской компанией Embraer, разбился вечером 23 августа в Тверской области. Пригожин и еще девять человек, находившихся на борту, 27 августа были официально объявлены погибшими.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Однако наиболее распространенной неофициальной версией крушения самолета стал взрыв на борту.

Межгосударственный авиационный комитет был создан в 1991 году после распада СССР, тогда соглашение о его работе подписали 12 стран. По состоянию на август 2023 года, в МАК входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

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