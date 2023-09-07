Война Пятьсот шестьдесят первый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 6 сентября читайте здесь.
Главные новости:
- При обстреле Константиновки погибли 16 человек, еще 33 получили ранения, уточнили в полиции Донецкой области. Украина обвинят в ударе РФ.
- Командира армии ПВО, защищающей Москву, арестовали за взятку.
- Главреда «Нового фокуса» приговорили к 5,5 годам колонии. Его обвинили в «фейках» про армию из-за статьи об отказе омоновцев из Хакасии участвовать в войне.
- Российские войска ударили дронами по Одесской области. Пострадал мирный житель.
- В Ростове-на-Дону упали два беспилотника. Три дрона сбиты в Брянской области, еще один — в Подмосковье.
Российская армия дважды атаковала село Отрадокаменка. В результате один мирный житель погиб, еще двое ранены, уточнил глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин.
По его словам, около 09:40 российские военные нанесли по селу удар из артиллерии. При обстреле был ранен 50-летний местный житель. Его доставили в больницу, но спасти не смогли.
Вскоре после этого удара армия РФ запустила беспилотник, который сбросил взрывчатку на территории Отрадокаменки. Ранения средней степени тяжести получили два мирных жителей 58 и 46 лет. Их госпитализировали.
Ранее местные власти сообщали об одном пострадавшем при атаке дрона на село.
За минувшие сутки российские войска обстреляли территории 10 областей Украины, сообщает Military Media Center со ссылкой на данные ситуационного центра Минобороны Украины.
Из разных видов вооружения были атакованы 141 населенный пункт и 88 объектов инфраструктуры. Информация о количестве погибших и раненых среди мирных жителей уточняется.
НАТО не располагает свидетельствами того, что обломки дрона, обнаруженные на территории Румынии, были связаны с преднамеренной российской атакой на эту страну, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
«У нас нет никакой информации, указывающей на преднамеренное нападение со стороны России, и мы ожидаем результатов продолжающегося расследования», — цитирует его Reuters.
Накануне министр обороны Румынии Анхель Тилвар подтвердил, что части российского беспилотника упали на территорию Румынии после атаки по Одесской области 4 сентября. Ранее об этом сообщала Украина, но румынское военное ведомство эту информацию отрицало. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что в связи с инцидентом необходимо провести расследование.
Последствия атаки беспилотников в Ростове-на-Дону
Местные власти и Минобороны РФ сообщили, что два украинских беспилотника были сбиты в городе в ночь на 7 сентября. По данным губернатора региона Василия Голубева, один из дронов упал в западной части Ростова-на-Дону, а второй — в центре города. СМИ сообщали, что один из беспилотников взорвался неподалеку от здания штаба Южного военного округа.
В результате атаки были повреждены фасады и выбиты окна в трех зданиях. Также повреждения получили несколько легковых автомобилей, припаркованных поблизости. Один человек обратился за медицинской помощью с резаными ранами ног. На месте падения дрона ввели режим ЧС.
Российские войска обстреляли Херсон, сообщил глава городской военной администрации Роман Мрочко. В результате загорелась квартира в центре города, повреждены дома в Днепровском и Корабельном районах.
Военная администрация Херсонской области рассказала об атаке беспилотника в селе Отрадокаменка. Утверждается, что военные РФ сбросили с дрона «взрывной предмет» на 58-летнего мирного жителя, из-за чего тот получил ранения. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
В полиции Донецкой области уточнили, что при вчерашнем обстреле Константиновки погибли 16 человек, а не 17, как сообщалось накануне. Об этом заявила начальница отдела коммуникации полиции региона Александра Гаврилко в эфире телемарафона.
«По официальной информации, по состоянию на сейчас — 16 тел погибших людей и 33 раненых. Сначала была информация о 17 погибших. Когда мы провели тщательный визуальный осмотр останков тел, мы установили, что они принадлежат 16 лицам. Сейчас уже почти все идентифицированы, найдены родственники, отобраны ДНК погибших и их родственников», — рассказала Гаврилко.
Полиция также исключила использование артиллерии, о котором сообщалось ранее. По словам Гаврилко, сейчас проводится экспертиза, у следствия есть несколько версий относительно типа вооружения.
6 сентября город Константиновка подвергся обстрелу. Под удар попал рынок в центре города. Украинские власти обвинили в обстреле Россию.
Российские войска нанесли удар по Запорожскому району баллистическим вооружением, рассказал глава военной администрации Запорожской области Юрий Малашко.
На место обстрела отправились экстренные службы. Другие подробности Малашко не сообщил.
Местные паблики писали о взрыве в Запорожье. Незадолго до этого Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе обстрела в области.
Большинство стран Евросоюза выступили против продления запрета на импорт украинского зерна после 15 сентября, пишет Politico со ссылкой на европейских дипломатов. За продление запрета как минимум до конца 2023 года выступают Польша, Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия.
6 сентября прошла встреча послов ЕС, в рамках которой большинство представителей европейских государств выступили против продления ограничений или отнеслись к предложению «скептически», пишет издание. По словам одного из источников Politico, наиболее сильной критике продление ограничений подвергли представители Франции и Германии.
Страны, выступившие против запрета, осознают трудности, с которыми сталкиваются сторонники ограничения, и попросили Еврокомиссию предложить альтернативные меры, рассказала два собеседника издания.
6 сентября против продления ограничений также выступил президент Украины Владимир Зеленский. Среди прочего он заявил, что Киев готов обратиться в арбитражный суд, если запрет продлят. По данным украинских и польских источников, власти Украины запретили всем чиновникам и депутатам поездки в Польшу, пока Варшава не снимет запрет на импорт сельскохозяйственной продукции.
В мае Евросоюз ввел ограничения на ввоз украинской агропродукции в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию, которые на фоне войны жаловались на рост импорта сельхозпродукции из Украины, угрожавший местным предприятиям.
Генерал-майор Константин Огиенко, возглавлявший 1-ю ордена Ленина армию ПВО особого назначения, которая прикрывает Москву от ударов с воздуха, стал фигурантом уголовного дела о взятке в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК).
Как сообщает ТАСС, уголовное дело, по которому генералу может грозить до 15 лет лишения свободы, было возбуждено в июле 2023 года. Огиенко находится под стражей, срок ареста ему продлили до 27 ноября.
По сведениям «Коммерсанта», Огиенко вместе с командующим 4-й дивизией ПВО генерал-майором Дмитрием Беляцким получили 500 тысяч рублей от руководительницы общественной организации «Надежда». Это была первая часть взятки на общую сумму в 30 миллионов рублей, за которую военные обещали выделить под застройку земли Минобороны РФ в подмосковных Долгопрудном и Лобне.
Беляцкий частично признал свою вину и пошел на сделку со следствием. Его отправили под домашний арест. Огиенко своей вины не признал.
Табачный концерн British American Tobacco продаст бизнес в России и Беларуси консорциуму, который возглавил местный менеджмент
«Покупателем является консорциум, возглавляемый членами управленческой команды „БАТ Россия“, который после завершения сделки будет полностью владеть обоими предприятиями. После эти предприятия будут называться ITMS Group», — цитирует РБК сообщение компании.
В марте 2022 года, после полномасштабного российского вторжения в Украину, British American Tobacco объявила, что уйдет из России. Компания — крупнейший производитель сигарет, выпускает марки сигарет Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Pall Mall, Lucky Strike и «Ява», а также устройства для нагревания табака Glo и стики Neo.
Украинские войска продвинулись на мелитопольском направлении, сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона новостей.
«На мелитопольском направлении силы обороны имели успех в районах южнее Работино и западнее Вербового − закрепляются на достигнутых рубежах», — рассказал Ковалев.
На бахмутском направлении ВСУ продолжают наступать южнее города Бахмут и также закрепляются на достигнутых рубежах.
В Белгородской области пять населенных пунктов остались без света после обстрела, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, утром 7 сентября под артиллерийский обстрел ВСУ попала окраина поселка Задорожный. Люди не пострадали, повреждена линия электропередачи.
В результате Задорожный, а также села Вязовое, Теребрено, Илек-Пеньковка и Староселье остались без электричества.
США впервые передадут Украине активы, конфискованные у попавших под санкции российских бизнесменов. Более пяти миллионов долларов Константина Малофеева направят на реабилитацию ветеранов войны
Об этом вечером 6 сентября заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен по итогам визита в Киев.
«Мы впервые передаем Украине активы, конфискованные у российских олигархов, попавших под санкции, которые теперь будут использоваться для поддержки украинских военных ветеранов», — заявил он на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Блинкен подчеркнул, что «те, кто способствовал агрессивной войне Путина, должны заплатить за это». Как уточнили на сайте Госдепа США, речь идет о 5,4 миллиона долларов, которые направят на поддержку и реабилитацию ветеранов войны.
В феврале генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил, что санкционировал первую в истории передачу конфискованных российских активов на нужды Украины. Тогда сообщалось, что Киев получит 5,4 миллиона долларов основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева.
ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах аннексированной Запорожской области сообщает, что ВСУ атаковали беспилотниками Энергодар. Неподалеку от города находится Запорожская АЭС, которую захватили российские военные.
Назначенные РФ власти региона заявили РИА Новости, что жертв в результате атаки нет. Остальная информация уточняется.
Главреда «Нового фокуса» приговорили к 5,5 годам колонии по делу о «фейках» про армию. Поводом стала статья об отказе омоновцев из Хакасии участвовать в войне
Суд Абакана приговорил к 5,5 годам колонии общего режима главного редактора хакасского журнала «Новый Фокус» Михаила Афанасьева, обвиненного в распространении «фейков» про российскую армию.
Журналисту также на с два с половиной года запретили заниматься редакторской или издательской деятельностью после освобождения из колонии, сообщила прокуратура Хакасии.
- Афанасьева арестовали в апреле 2022 года. Поводом для его уголовного дела стала статья «Нового фокуса» о том, что 11 бойцов ОМОНа Росгвардии по Хакасии отказались от участия в войне.
- По версии следствия, журналист опубликовал «недостоверные сведения» о количестве пропавших без вести и раненых сотрудников хакасского управления Росгвардии, ненадлежащем уровне материального обеспечения сотрудников и исполнении обязанностей руководящим составом после начала войны в Украине.
- Афанасьев не признал вину и настаивал, что его статья основана на проверенных источниках с места событий. «Мемориал» признал журналиста политическим заключенным. У Афанасьева пять несовершеннолетних детей.
Спустя две недели после крушения самолета Евгения Пригожина в Тверской области российские власти так и не представили никакой официальной версии о причинах случившегося. При этом, например, источники The New York Times считают, что приказ уничтожить самолет отдал лично Владимир Путин. О репрессиях «против своих» рассуждают и российские комментаторы. О том, как автократы и диктаторы избавляются от своих соратников (и чем это обычно заканчивается), «Медуза» поговорила с доцентом Восточно-Каролинского университета Остином Мэттьюсом, который исследует политические «чистки» в разных странах мира.
Российские войска ударили дронами по Одесской области. Пострадал мирный житель
Войска РФ четвертый раз за последние пять дней атаковали дронами Одесскую область. Атака продолжалась три часа, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
В нескольких населенных пунктах повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор, административное здание. Пострадал один мирный житель — водитель грузового автомобиля получил легкую травму ноги, написал Кипер.
Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что удар по Одесской области российские войска нанесли дронами «Шахед-136/131». Всего, по данным украинских военных, было выпущено 33 дрона, 25 из них удалось сбить.
Ночью три российских региона подверглись атакам беспилотников
Дежурные средства ПВО сбили два украинских беспилотника в Ростовской области, сообщило Минобороны РФ. По данным губернатора региона Василия Голубева, один из дронов упал в западной части Ростова-на-Дону, а второй — в центре города в районе дома 42 на Пушкинской улице.
В результате были повреждены фасады и выбиты окна в трех зданиях. Также повреждения получили несколько легковых автомобилей, припаркованных поблизости. Один человек обратился за медицинской помощью с резаными ранами ног, но от госпитализации отказался. 99 жителей трех домов в центре города переселят в «маневренный фонд». В районе падения беспилотника ввели режим ЧС.
Телеграм-каналы опубликовали момент взрыва дрона в центре Ростова, после которого загорелся автомобиль. Сообщается, что он произошел неподалеку от здания штаба Южного военного округа.
Еще один беспилотник был сбит силами ПВО в Раменском городском округе Московской области, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его данным, разрушений и пострадавших на месте падения обломков нет.
Как пишет Mash, дрон упал недалеко от международного аэропорта Жуковский. В соседних домах взрывной волной выбило стекла.
Из-за падения дрона в Подмосковье утром 7 сентября вводились частичные ограничения на полеты в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский, сообщила Росавиация.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что за ночь в регионе были сбиты три украинских беспилотника. По его словам, обломками одного из дронов были повреждены «остекление здания железнодорожного вокзала Брянск I, привокзальная площадь и несколько автомобилей».
Минобороны РФ отчитывалось о двух сбитых дронах над территорией Брянской области в 6:30 и 7:00 7 сентября.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки войска РФ нанесли 10 ракетных и 69 авиационных ударов, совершили 51 обстрел из систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
- Произошло 39 боевых столкновений. ВСУ отразили атаки противника в районе Новоегоровки (лиманское направление), Орехово-Василевки (бахмутское направление), Авдеевки (авдеевское направление) и Марьинки (марьинское направление).
- Авиация Украины нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили четыре склада боеприпасов, 12 артиллерийских средств, два пункта управления, зенитно-ракетный комплекс, станцию радиоэлектронной борьбы, два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Здравствуйте. Начинается 561-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что вы с нами.