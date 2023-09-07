Война Пятьсот шестьдесят первый день. Онлайн «Медузы»

Российская армия дважды атаковала село Отрадокаменка. В результате один мирный житель погиб, еще двое ранены, уточнил глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин.

По его словам, около 09:40 российские военные нанесли по селу удар из артиллерии. При обстреле был ранен 50-летний местный житель. Его доставили в больницу, но спасти не смогли.

Вскоре после этого удара армия РФ запустила беспилотник, который сбросил взрывчатку на территории Отрадокаменки. Ранения средней степени тяжести получили два мирных жителей 58 и 46 лет. Их госпитализировали.

Ранее местные власти сообщали об одном пострадавшем при атаке дрона на село.