Генпрокуратура и МВД официально заявили о мошеннической схеме, при которой россиян вынуждают поджигать военкоматы
Генеральная прокуратура и министерство внутренних дел РФ выступили с официальными предупреждениями о новом виде телефонного мошенничества, в рамках которого россиян вынуждают совершать поджоги военкоматов.
Ведомства утверждают, что аферисты звонят с территории Украины и выбирают своими жертвами россиян пожилого возраста. Злоумышленники представляются сотрудниками банков или полицейскими, рассказывают собеседникам, что их деньги пытаются похитить или уже похитили, либо просто угрожают неприятностями или даже убийством родных и близких, а затем требуют поджигать «объекты военной, транспортной или банковской инфраструктуры», пишет МВД.
«Установлено, что звонки носили массовый характер и по времени совпадали с датами успешного продвижения Вооруженных Сил Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции», — утверждает Генпрокуратура.
«Характерно, что мошенники стали массово использовать этот прием лишь в течение последней недели. Это косвенно свидетельствует о том, что практически все атакующие россиян телефонные мошенники находятся на Украине и выполняют одни и те же приказы», — добавили в МВД.
Оба ведомства предупреждают, что поджоги военкоматов по российскому законодательству расцениваются как террористический акт (статья 205 УК) или диверсия (статья 281 УК) и могут грозить лишением свободы на срок до 20 лет.
С конца июля в России подожгли больше трех десятков военкоматов. Многие из задержанных за попытку поджога утверждали, что стали жертвами мошенников, дававших указания от имени «сотрудников ФСБ».