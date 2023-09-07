Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до марта 2024 года

Центральный банк России продлил до 9 марта 2024 года действующие ограничения на снятие наличной валюты, сообщает пресс-служба ЦБ.

«Банк России сохраняет ограничения в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран», — говорится в заявлении банка.

Ограничения предусматривают, что с валютного вклада или счета можно снять не более десяти тысяч долларов США или такую же сумму в евро. Снять в валюте можно только деньги, поступившие на счет до 9 марта 2022 года. Оставшиеся деньги можно получить в рублях.

Также ЦБ уточняет, что валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки можно получить только в рублях.

Ограничения для юридических лиц-нерезидентов сохраняются — они не смогут получить наличные в долларах США, евро, фунтах стерлингов и японских иенах. По другим валютам ограничений нет.

Юрлица-резиденты могут получить со счетов наличные доллары США, евро, фунты стерлингов и японские иены, но только для оплаты командировочных расходов. На другие валюты ограничений нет.

Банк России ограничил снятие средств с валютных вкладов в марте 2022 года, спустя несколько дней после полномасштабного вторжения российских войск в Украину. В начале марта 2023 года ЦБ продлил ограничения до сентября, а глава банка Эльвира Набиулина заявила, что в будущем ограничения сохранятся, так как «принципиальных внешних изменений» не ожидается.