Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты

Центральный банк РФ объявил, что продлил действующие ограничения на снятие наличной валюты еще на полгода, до 9 сентября 2023 года.

«Сохраняются все действующие лимиты на выдачу иностранной наличной валюты гражданам и юридическим лицам», — говорится в сообщении регулятора.

Ограничения предусматривают, что с валютного вклада или счета можно снять 10 тысяч долларов США или такую же сумму в евро, а оставшиеся деньги получить в рублях. Снять можно только деньги, поступившие до 9 марта 2022 года.

Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки можно получить только в рублях.

Банки могут продавать только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года. ЦБ также запрещает банкам взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.

На продажу другой иностранной валюты ограничений нет.

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Банк России в марте 2022 года, спустя несколько дней после полномасштабного российского вторжения в Украину, ограничил возможность снятия средств с валютных вкладов. В начале марта 2023 года глава ЦБ РФ Эльвира Набиулина сообщила, что «в будущем, так как принципиальных внешних изменений мы не ждем, эти ограничения будут сохраняться».

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