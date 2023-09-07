ФСБ объявила, что раскрыла нелегальные поставки деталей российской авиатехники в Европу, «в том числе для нужд ВСУ»
Сотрудники ФСБ задержали граждан Украины и одной из стран Центральной Азии, которых подозревают в нелегальных поставках в страны западной Европы деталей и комплектующих российский военной авиационной техники. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.
По версии следствия, задержанные покупали и ремонтировали в России узлы и агрегаты российских боевых самолетов и вертолетов «с целью их последующего незаконного экспорта в интересах иностранных заказчиков, в том числе для нужд вооруженных сил Украины».
«В ходе оперативно-следственных мероприятий сотрудниками федеральной службы безопасности изъято из оборота более 100 изделий для авиационной техники боевого применения, 117 тысяч долларов США и 59 тысяч евро. Получены документальные материалы об участии задержанных в организации ремонтно-восстановительных работ в отношении комплектующих изделий к украинским военным самолетам и вертолетам», — заявили в ФСБ.
Следствие возбудило уголовное дело о контрабанде военной техники, совершенной организованной группой лиц (части 3 статьи 30 и части 3 статьи 226.1 УК). Сколько человек задержаны, не уточняется. Лефортовский суд Москвы отправил всех фигурантов дела под арест.